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Tyson Fury a primit diagnosticul de schizofrenie, dezvăluirea fiind făcută de soția sa, Paris, într-un nou documentar Netflix, cu doar 18 zile înaintea marelui duel cu Anthony Joshua de pe 11 decembrie. Celebrul pugilist a recunoscut mai multe lucruri înspăimântătoare, anume că auzea voci în cap care îl amenințau cu moartea pe el și pe familia sa.

Tyson Fury a fost diagnosticat cu schizofrenie chiar înaintea luptei legendare cu Anthony Joshua

an după 15 luni de absență, Tyson Fury este gata acum de o nouă luptă istorică. Mai exact, pe 11 decembrie, . Însă, până atunci, veștile venite dinspre Fury nu sunt cele mai bune. El a primit diagnosticul de schizofrenie, dezvăluirea fiind făcută chiar de către soția sa, Paris, într-un nou documentar Netflix de 90 de minute numit chiar „Tyson Fury”. Producția urmează să fie lansată vineri pe Netflix și se concentrează pe perioada de după marele triumf cu Wladimir Klitschko din 2015, când boxerul a trecut de la culmile gloriei la o prăbușire psihică profundă, alcool, droguri și o creștere drastică în greutate.

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a scris însă despre problemele serioase de sănătate ale lui Fury. Pugilistul a povestit despre momentele de groază trăite înainte de diagnostic și despre episodul din iunie 2016, când a fost transportat de urgență la spital cu suspiciune de infarct. „Cuvintele nu pot explica întunericul în care mă aflam. A fost ca o versiune vie a focurilor din iad. Credeam sută la sută că voi ajunge într-o cameră capitonată, cu ușa încuiată, și asta m-a speriat atât de tare”, a mărturisit Tyson Fury. Boxerul a rememorat chiar și halucinațiile și delirul paranoid din acea perioadă.

„Radioul începe să vorbească, purtând o conversație completă cu mine. Îmi spune: «Nimeni nu este de neatins, te putem prinde oricând, dacă nu te porți frumos îi vom ucide tatăl». Am fost drogat cu antrax, oare chiar sunt aici, trebuie să fiu mort”, a mai povestit sportivul de 38 de ani.

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Soția lui Tyson Fury, șocată de problemele pugilistului

Soția sa, Paris (36 de ani), a descris momentul în care l-a văzut la spital, conectat la aparate și cuprins de teamă. „Am ajuns acolo și Tyson s-a uitat la mine, avea fire în jurul lui. Părea serios speriat. Mi-a zis: «Scoate-mă de aici. Illuminati, toți sunt implicați. Nu mă pot face să tac, așa că mă vor omorî». Eram atât de speriată pentru el”. Paris Fury a explicat în documentar că medicii au considerat inițial că Tyson suferea o cădere nervoasă, iar apoi a fost consultat de un psihiatru.

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„Este o formă ușoară de schizofrenie. Chiar și atunci nu mi-a picat fisa. M-am gândit: «Nu fi prostuță, despre ce vorbește? Nebunii sunt schizofrenici». Am întrebat: «Ce înseamnă bipolar?». Când cineva mi-a explicat, m-am gândit: «Uau, i se potrivește mănușă»”, a declarat Paris Fury. Sportivul a precizat însă că semnele au existat încă din copilărie, amintindu-și că simțea anxietate încă de la 5-6 ani, chiar și atunci când nu se întâmpla nimic rău, și că obișnuia să se ascundă în dulap. Tatăl său, John Fury, a recunoscut la rândul său că a ignorat la acea vreme problemele fiului său, spunând că nu a vrut să vadă un copil depresiv.