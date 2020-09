Diagnosticul primit de Carmen Grebenișan. De ce boală suferă vedeta Asia Express. Și-a anunțat fanii abia acum

Carmen Grebenișan are un de un diagnostic mai puțin cunoscut de către public. Boala de care suferă vedeta de la Asia Espress a fost una care i-a luat pe fani pe nepregătite.

În vârstă de 27 de ani, blondina care a făcut echipă cu Alina Ceușan, pe parcursul competiției de la Antena 1, a recunoscut că uneori problema ei de sănătate se manifestă în mod neașteptat.

De asemenea, fanii show-ului Asia Express au putut să o urmărească pe aceasta alături de partenera ei, cât au făcut senzație pe Drumul Comorilor. Sezonul 3 din emisiunea-concurs le-a avut și pe cele două sub lupă. Carmen Grebenișan a fost eliminată într-o ediție difuzată în luna aprilie din 2020.

Ce diagnostic a primit Carmen Grebenișan. Ce a anunțat concurenta Asia Express despre boala de care suferă

Carmen Grebenișan avea rolul de influencer în mediul online și înainte de participarea ei din cadrul Asia Express. Prietena cea mai bună a acesteia este Alina Ceușan, ele locuind chiar împreună, înainte să se mute fiecare cu iubitul.

Îndrăgită de către public datorită modului ei de-a face față provocărilor nu tocmai simple, din show-ul de la Antena 1, blondina a dezvăluit recent și aspecte mai puțin roz ale vieții sale.

Aceasta este o reală sursă de inspirație pentru foarte multe tinere din România și a fost sinceră despre diagnosticul pe care i l-au pus medicii. În urmă cu ceva timp, aceasta a aflat că suferă de gastrită, o afecțiune care în timp s-a cronicizat. Boala i-a fost detectată în urma testelor și pare să i se fi manifestat și din pricina unei infecții cu “Helicobacter”.

Carmen Grebenișan suferă de ceva vreme de afecțiunea care a marcat-o. Printre simtomele acestei boli sunt durerile abdominale, dar și senzația de arsură gastrică, fie scăderea în greutate.

La doar 27 de ani, ea a trecut prin reale provocări de foc din cauza afecțiunii și a dezvăluit de curând toate acestea. Detaliile au fost până în prezent mai puțin știute de către fani. Din pricina gastritei cronice, blondina are și o dietă foarte strictă. Nu poate să consume zahăr, îndulcitori, preparată prăjite, fie picante sau alcool.

“Deci practic mă pocăiesc. Patru luni mă duc la mânăstire. Glumesc! (…) Partea bună este că o să am o dietă destul de sănătoasă și nu mă mai îngraș. Nu am voie pâine, nu am voie zahăr și o să fie bine.”, le-a povestit Carmen Grebenișan fanilor, prin intermediul contului oficial de Instagram.

