Diagnosticul primit de o tânără care se simțea mereu obosită. Ce i-au spus medicii la control

Un diagnostic primit la momentul potrivit poate salva vieți. Sau cel puțin asta s-a întâmplat în cazul unei tinere în vârstă de doar 24 de ani. Aceasta se simțea mai mere obosită și era și balonată. Ce aveau să îi spună medicii însă a fost de-a dreptul șocant.

Ce diagnostic a primit Alisi Jack-Kaufusi

Protagonista poveștii este Alisi Jack-Kaufusi. Tânăra are acum 30 de ani, însă nu o să uite niciodată ce diagnostic a primit din putea medicilor în urmă cu șase ani, pe când avea doar 24. și cum a ajuns la doctor?

Tânăra din Noua Zeelandă se simțea mereu obosită și balonată. De asemena, o altă problemă, care nu era neapărat gravă pentru ea o reprezenta menstruația neregulată. În ciuda acestor stări, tânăra a continuat să își vadă de viața ei, până în anul 2017.

La acel moment s-a dus la medicul ginecolog, pentru că sângera de aproximativ o lună de zile. Au urmat apoi niște analize de sânge, o tomografie, un RMN, iar mai apoi o biopsie. Toate acestea aveau să ducă la un diagnostic cât se poate de cumplit.

În urma controalelor amănunțite, Alisi Jack-Kaufusi a aflat din partea medicului său că există ceva care îi blochează ovarele. Mai exact, era vorba despre două tumori de mărimea unui grapefruit, care erau localizate pe fiecare ovar. Iar vestea și mai proastă avea să vină apoi.

Medicul i-a spus tinerei că suferă de cancer ovarian în stadiul trei. Atât ea cât și mama sa au fost șocate, având în vedere că aceasta avea pe atunci doar 24 de ani. Nici mama ei nu a putut să creadă un astfel de diagnostic, relatează Daily Mail.

”Când am auzit cancer ovarian m-am uitat la mama mea și am înghețat. S-a făcut liniște în cameră pentru mine, doar vedeam că buzele doctorului se mișcă. Era totul blurat. Știu doar că i-am spus medicului că nu poate fi adevărat deoarece am doar 24 de ani și că a greșit persoana”, a povestit ea.

Tânăra și-a făcut o listă cu dorințe

Trebuie menționat faptul că, pentru că tânăra nu s-a mișcat repede și a ignorat simptomele, atunci când a primit diagnosticul, cancerul a ajuns să se răspândească în afara ovarelor. Au urmat apoi mai multe intervenții, iar în final, aceasta a rămas și fără ovule.

De asemenea, în momentul în care a primit acest diagnostic, tânăra și-a făcut și atât timp cât mai are. Încearcă să fie activă cât poate însă Alisi spune că nu își face planuri pe termen lung. De asemenea, aceasta petrece o mare parte din timp pe patul de spital.

Iar pentru că nu i-au putut fi salvate ovulele, acest lucru a fost de asemenea ceva dureros pentru ea. Mai exact, tânăra susține că a ajuns să se simtă ”jefuită”, având în vedere că tot ceea ce dorințele ei au devenit constrânse, într-un timp extrem de scurt.

„A trebuit să fac o histerectomie și, din nefericire, nu au putut salva ovule. Când ai 20 de ani, ultimul lucru la care te gândești este faptul că nu vei putea avea copii biologici. M-am simțit jefuită. Simt că toate dorințele mele și scopurile sunt constrânse într-un timp foarte scurt. Poate că nu mor mâine, dar nici nu îmi pot face planuri pe termen lung”, a mai spus ea.