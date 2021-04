Dialog amuzant între Gică Hagi și Adrian Mutu: ”M-a pufnit râsul”

Selecționerul echipei naționale de tineret a României, Adrian Mutu, a povestit un dialog amuzant pe care l-a avut cu Gică Hagi în urmă cu aproape 20 de ani despre cum ar fi putut fi amândoi jucători mai buni.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În 2001, ”Regele” i-a fost naș de cununie ”Briliantului” la prima sa căsătorie, cu Alexanda Dinu, iar apoi i-a botezat și primul copil, Mario.

Mutu și-a încheiat recent contractul cu FRF, ar vrea să rămână selecționerul reprezentativei U21, dar este dorit și de Petrolul Ploișeti, care a ratat din nou promovarea în Liga 1.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Adrian Mutu a dezvăluit un dialog inedit cu Gică Hagi de acum două decenii

Prezeent la emisiunea Marius Tucă Show de la postul Aleph News, Adrian Mutu a vorbit despre cei mai mari fotbaliști ai momentului, Leo Messi și Cristiano Ronaldo, dar a și dezvăluit un dialog spumos pe care l-a avut cu Gică Hagi în trecut.

”E o discuție întreagă care e mai bun dintre Messi și Ronaldo… După mine amândoi sunt buni, dar se pot face diferențe, evident! Trebuie să fii conștient că de puține ori ajungi ca Ronaldo și Messi. E multă muncă, dincolo de talent”, a declarat Mutu.

ADVERTISEMENT

”Discuția îmi aduce minte de ce vorbeam cu Gică Hagi. Îmi zicea: ‘Băi finule, dacă aveam dreptul tău…’ M-a pufnit râsul… I-am zis și eu, zîmbind, nașule, dacă aș fi avut stîngul tău eram și mai mare…”, a povestit ”Briliantul.

Mutu se simte mai apropiat de Ronaldo

”Poate că și eu am ceva din Messi și Ronaldo, dar sunt departe de ei. Parcă de la Cristiano am mai mult. Tot timpul am dat goluri, la toate echipele la care am activat. Cred că a fost un lucru foarte bun cu care am făcut diferența”, a încheiat Adrian Mutu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mihai Stoichiță, șeful Comisiei Tehnice din cadrul Federației Române de Fotbal, a vorbit despre soarta lui Adi Mutu, al cărui contract a expirat recent. El crede că nu vor fi probleme în prelungirea contractului selecționerului naționalei României U21 și consideră că „Briliantul” va continua munca de pe banca tehnică a ”tricolorilor mici”.

Totodată, Mihai Stoichiță a explicat și motivul pentru care sunt șanse mici ca Adrian Mutu să facă parte din delegația care va participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo, acolo unde pe banca tehnică se va afla Mirel Rădoi.

ADVERTISEMENT