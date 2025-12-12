Dialog bombă Șumudică – Gigi Becali după FCSB – Feyenoord. „Trei mutări geniale. Ești mare antrenor!” / „Păi cine să facă schimbările?”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

După una dintre cele mai spectaculoase seri europene trăite de FCSB în ultimii ani, Gigi Becali a intrat în direct la FANATIK SuperLiga. Victoria cu 4-3 în fața lui Feyenoord a fost punctul de plecare al unui dialog savuros cu Marius Șumudică, aflat în studio.

Victorie de senzație pentru FCSB în Europa League. Unde s-a decis meciul cu Feyenoord

FCSB a arătat că are ADN european joi seara, în Europa League. Campioana României, deși a fost condusă cu 1-3, a luptat până la final și a reușit să producă surpriza serii. Roș-albaștrii s-au impus cu 4-3 și au în continuare șanse la o calificare în primăvara europeană.

ADVERTISEMENT

Schimbările operate la pauză au funcționat. Mihai Toma, Vali Crețu și Edjouma s-au ridicat la nivelul adversarului și au reușit să creeze mult pericol în careul advers.

Gigi Becali, lăudat de Marius Șumudică după FCSB – Feyenoord 4-3

Marius Șumudică a urmărit cu atenție și a observat schimbarea ritmului de joc a celor de la FCSB în partea a doua. Antrenorul l-a lăudat în direct pe Gigi Becali pentru modificările operate, iar omul de afaceri a intrat în dialog cu acesta.

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică: „Ai demonstrat că ești un mare antrenor. Din nou mi-ai demonstrat. Trebuia tu să primești trofeul de antrenorul anului. Ai făcut trei schimbări incredibile. Îți dau cuvântul meu de onoare. Tu ai câștigat meciul cu cele trei schimbări”.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali: „Păi cine să facă schimbările? Face cineva vreodată la FCSB?”.

Marius Șumudică: „Edjouma, Crețu și Toma au intrat senzațional. Au schimbat fața meciului. Ok, olandezii s-au relaxat la 3-1, dar FCSB a pus presiune. Ieri au putut jucătorii. MM a explicat că echipa are mai multe meciuri decât Dinamo. Ieri de ce au putut să alerge?”.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali: „Probabil că a fost făcută pregătirea. Acum suntem în vârf de formă”.

Marius Șumudică: „Schimbările au fost foarte bune, Gigi. Ai schimbat fața jocului. Crețu a fost foarte bun, a împins, a centrat foarte bine. Au crezut până în ultimul minut. Au dat dovadă de bărbăție. Și-au dat viața pe teren. Cred, totuși, că asistența trebuia să fie mai mare, indiferent la ce oră s-a jucat”.

Gigi Becali: „Nu-i nimic. Am luat 300 de mii de euro și din bilete”.