Dialog bombă Șumudică – Gigi Becali după FCSB – Feyenoord. „Trei mutări geniale. Ești mare antrenor!” / „Păi cine să facă schimbările?”. Exclusiv

Dialog spumos între Gigi Becali și Marius Șumudică la o zi după succesul istoric obținut de FCSB în meciul cu olandezii de la Feyenoord. „Acum suntem în vârf de formă”.
Alex Bodnariu
12.12.2025 | 13:10
Dialog bomba Sumudica Gigi Becali dupa FCSB Feyenoord Trei mutari geniale Esti mare antrenor Pai cine sa faca schimbarile Exclusiv
După una dintre cele mai spectaculoase seri europene trăite de FCSB în ultimii ani, Gigi Becali a intrat în direct la FANATIK SuperLiga. Victoria cu 4-3 în fața lui Feyenoord a fost punctul de plecare al unui dialog savuros cu Marius Șumudică, aflat în studio.

Victorie de senzație pentru FCSB în Europa League. Unde s-a decis meciul cu Feyenoord

FCSB a arătat că are ADN european joi seara, în Europa League. Campioana României, deși a fost condusă cu 1-3, a luptat până la final și a reușit să producă surpriza serii. Roș-albaștrii s-au impus cu 4-3 și au în continuare șanse la o calificare în primăvara europeană.

Repriza a doua a fost una aproape perfectă pentru FCSB. Schimbările operate la pauză au funcționat. Mihai Toma, Vali Crețu și Edjouma s-au ridicat la nivelul adversarului și au reușit să creeze mult pericol în careul advers.

Gigi Becali, lăudat de Marius Șumudică după FCSB – Feyenoord 4-3

Marius Șumudică a urmărit cu atenție duelul de pe Arena Națională și a observat schimbarea ritmului de joc a celor de la FCSB în partea a doua. Antrenorul l-a lăudat în direct pe Gigi Becali pentru modificările operate, iar omul de afaceri a intrat în dialog cu acesta.

Marius Șumudică: „Ai demonstrat că ești un mare antrenor. Din nou mi-ai demonstrat. Trebuia tu să primești trofeul de antrenorul anului. Ai făcut trei schimbări incredibile. Îți dau cuvântul meu de onoare. Tu ai câștigat meciul cu cele trei schimbări”.

Gigi Becali: „Păi cine să facă schimbările? Face cineva vreodată la FCSB?”.

Marius Șumudică: „Edjouma, Crețu și Toma au intrat senzațional. Au schimbat fața meciului. Ok, olandezii s-au relaxat la 3-1, dar FCSB a pus presiune. Ieri au putut jucătorii. MM a explicat că echipa are mai multe meciuri decât Dinamo. Ieri de ce au putut să alerge?”.

Gigi Becali: „Probabil că a fost făcută pregătirea. Acum suntem în vârf de formă”.

Marius Șumudică: „Schimbările au fost foarte bune, Gigi. Ai schimbat fața jocului. Crețu a fost foarte bun, a împins, a centrat foarte bine. Au crezut până în ultimul minut. Au dat dovadă de bărbăție. Și-au dat viața pe teren. Cred, totuși, că asistența trebuia să fie mai mare, indiferent la ce oră s-a jucat”.

Gigi Becali: „Nu-i nimic. Am luat 300 de mii de euro și din bilete”.

Alex Bodnariu
