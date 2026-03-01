Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Dialog cu garda jos Marica – Vochin după Farul – CFR Cluj 1-2: „Sunt arbitraje cu intenție, iar FRF nu e străină de ele. Una e greșeala și alta e japca asta!” / ”Dacă știi ceva, vino și spune!”. Acuze fără precedent! Exclusiv

Deciziile arbitrilor de la partida Farul - CFR Cluj 1-2 au dus la un schimb dur de replici între un reprezentant al „marinarilor” și unul al FRF. Ciprian Marica și Andrei Vochin au avut un dialog tensionat la FANATIK.
Adrian Baciu
01.03.2026 | 15:00
Ciprian Marica și Andrei Vochin, schimb aprins de replici după arbitrajul de la Farul - CFR Cluj. Sursa foto: colaj Fanatik
Deciziile controversate ale arbitrilor din meciul Farul – CFR Cluj 1-2 au iscat un schimb dur de replici la FANATIK SUPERLIGA. „Combatanții” au fost Ciprian Marica, acționar la marinari, respectiv Andrei Vochin, consilierul președintelui Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu.

Ciprian Marica și Andrei Vochin, dialog aprins după arbitrajul de la Farul – CFR Cluj

Într-o intervenție telefonică la FANATIK SUPERLIGA, Ciprian Marica s-a declarat extrem de dezamăgit după arbitrajul pe care l-a văzut la meciul dintre Farul Constanța și CFR Cluj. El a spus că clubul pe care îl reprezintă va face o hârtie către Federație în urma arbitrajelor.

Marica a acuzat apoi atitudinea disprețuitoare a unor arbitri. A spus în acest sens că erorile pe care le vede la unii arbitri nu sunt făcute „de capul lor”. „(n.r. înseamnă că îl arăți cu degetul pe Vassaras, ei au un șef, nu?) Eu cred că da”, a spus Marica. În acel moment, aflat în studioul emisiunii, Andrei Vochin a reacționat.

Tu asta crezi, că Vassaras îi pune pe arbitri să greșească în defavoarea Farului?”. Oficialul Farului a replicat: „Nu. Eu spun, și acum nu vorbeam doar de meciul Farului. Vorbeam în general, că sunt arbitraje tendențioase, că sunt cu direcție. De unde vine chestia asta și cine sunt cei care dau aceste comenzi, voi trebuie să.. Eu asta spun”.

Adică arbitri greșesc că îi pune șeful lor să greșească?”, l-a întrebat din nou Vochin pe Marica. „Mai spun încă o dată: nu am spus că îi pune Vassaras sau îi spune X sau Y. Eu ce spun este că anumite greșeli sau arbitraje sunt intenționate, cu direcție, cu rea voință”, a afirmat fostul atacant.

Ciprian Marica, către Andrei Vochin: „FRF nu e străină de aceste arbitraje”

Marica a devenit și mai aspru în discurs și i-a spus lui Andrei Vochin că Federația Română de Fotbal pentru care lucrează el nu este străină de aceste arbitraje rău intenționate.

Și mai cred, încă o dată, și iartă-mă Andrei (Vochin) că Federația nu este străină de toate aceste lucruri. Eu cred că FRF nu este străină. Adică știe că sunt meciuri care sunt aranjate, că sunt arbitraje care sunt tendențioase, și nu ia măsuri. Iar Comisia de Integritate este la și restul”, a spus Marica.

Vochin a luat apărarea FRF: „Faptele din ultimii ani spun cu totul altceva. Comisia de Integritate lucrează. Chiar acum vedem ce se întâmplă. Aveți puțină răbdare și veți vedea mai multe lucruri”.

Consilierul lui Răzvan Burleanu i-a spus apoi lui Marica faptul că nu îi poate da dreptate atunci când spune că arbitri ar greși pentru că i-ar pune Vassaras să o facă: „Nu am cum să îți dau dreptate când spui asta. Ai fost întrebat și așa ai zis. Ăsta e mesajul pe care l-am reținut”, a spus Vochin.

Invitație de la Vochin către cei care acuză arbitrajul: „Dacă știți ceva, veniți și spuneți la FRF”

Dacă se știe, dacă știi, de ce nu spui. Vino la Comisia de Integritate dacă știi. Dacă ai o informație, vino de urgență și spune ce informații ai”, a fost invitația lui Vochin către oficialul Farului.

Marica a replicat apoi că: „Se vede că lucrezi la Federație, iartă-mă. Ce să spun? Voi nu vedeți? Se vede cu ochiul liber. Una e să greșești și alta e să fie japca asta flagrantă. Privește câte greșeli sunt în campionat (…) Este japcă pentru că greșelile lor sunt flagrante. Deciziile lor sunt controversate nu spuse de Marica. Sunt spuse de toată lumea. Toată lumea vede, dar voi vă faceți că nu vedeți”.

Mesajul lui Andrei Vochin pentru Marica și pentru toți cei care fac astfel de acuzații a fost unul clar și simplu: „Dacă știți, fraților, toți care sunteți în fotbal, veniți și spuneți orice știți despre lucrurile astea!”.

Dialog cu garda jos Marica - Vochin după Farul - CFR Cluj 1-2: „Sunt arbitraje cu intenție, iar FRF nu e străină de ele. Una e greșeala și alta e japca asta!” / ”Dacă știi ceva, vino și spune!”. Acuze fără precedent! Exclusiv

