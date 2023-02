Dialog de la distanță Laszlo Dioszegi – Adrian Mititelu după decizia Comisiei de Disciplină: „Trebuie să intrăm în normalitate” / „Se face că nu înțelege legea”

Patronul oltenilor a intervenit la telefon imediat după ce Laszlo Dioszegi și-a spus punctul de vedere, acuzând regulamentul, pe care îl consideră aberant și ilegal. FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI despre faptul că își dorește ca echipa să câștige meciurile doar pe teren, în timp ce după decizia Comisiei de Disciplină a FRF.

Dialog de la distanță Laszlo Dioszegi – Adrian Mititelu după decizia Comisiei de Disciplină

decizia Comisiei de Disciplină în privința meciului dintre Sepsi și FC U Craiova, declarând că nu este bucuros de faptul că echipa sa nu a câștigat meciul pe teren, însă cere normalitate pe stadioanele de fotbal din România: „Nu sunt bucuros de cele trei puncte, dar și regulamentul trebuie respectat. Am o întrebare și pentru cei de la Craiova.

Dacă ar fi căzut nocturna în minutul zece și peste două minute cădea iar. Noi pierdeam cu 3-0, la fel și dacă nu aveam cele două mașini de salvare la stadion. Regulamentul trebuie respectat. N-avem noi puterea să evacuăm galeria altei echipe, e vorba despre legea 4 a jandarmeriei. Dacă noi mergeam la bodyguarzi să-i dăm afară pe fani făceam o discriminare. Nu se poate nici așa!

Noi sperăm că galeriile vor înțelege anumite lucruri, și anume de a încuraja echipa, nu de a striga alte lucruri. În România nu a fost evacuată nicio galerie pentru scandări. Există o lege, regulamentul nostru nu poate fi peste o lege. Cum putem să evacuăm noi galeria adversă cu bodyguarzii noștri?”.

„Întreb și eu, la meciul tur, de ce nu a fost evacuată galeria Craiovei când au fost scandări xenofobe la meciul de acasă de la ei. A fost oprit meciul timp de zece minute în minutul 88. După 10 minute au revenit jucătorii, dar cei de la Craiova nu au evacuat suporterii.

Trebuie să intrăm în normalitate, trebuie și galeriile adverse să se oprească. Ambele galerii trebuie să înțeleagă să nu mai continue astfel de lucruri. Noi ne vedem de treaba noastră, vrem să jucăm fotbal, să intrăm în play-off, că dacă intrăm, să intrăm cu 4-5 puncte și cu capul sus.

Suporterii noștri 100% nu vor vrea să se răzbune. Am discuții cu ei aproape zilnic, ei sunt liniștiți și nu vor răspunde la provocări, aici nu mi-e nicio teamă”, a mai spus Laszlo Dioszegi, la TV .

„Sunt dezamăgit de ce a spus domnul Dioszegi!”

și a spus că este dezamăgit de discursul pe care patronul lui Sepsi l-a avut: „Sunt dezamăgit de ce a spus domnul Dioszegi. Planul de acțiune al clubului e aprobat de jandarmi. Prin urmare, acest plan se face în conformitate cu legea 4. Întrebați jandarmeria dacă atunci când sunt injurii dacă pot ei să evacueze galeria.

Vreau să vă uitați să vă convingeți că cei de la Sepsi au recunoscut cu patru zile înainte că galeria Craiovei vine fără să fie organizată la Sepsi acasă. Dacă noi eram responsabili, făceam evacuarea și nu se mai întâmpla ce s-a întâmplat. E în sarcina organizatorului. Care e culpa mea dacă eu nu am nicio atribuție legală, cum să răspund pentru ceva ce eu nu am vreo atribuție?”.

„În regulament e o aberație, e ilegală, aceste meciuri sunt organizate după legea patru. Acest regulament e făcut aiurea! Ce culpă să am eu când am spus că nu aduc suporteri la meci, că nu organizez nimic? Să mai anunțăm ceva important, procesul are două căi de atac și nu s-a terminat! Că n-avem șanse e altceva, dar noi suntem cei care avem dreptate. Ce-mi pasă mie ce spune Mititcă Dragomir, ce naiba, vorbește în necunoștință de cauză”, a mai spus Adrian Mititelu.

„Toate drumurile duceau către această decizie. S-a creat un precedent și de-acum înainte toată lumea se va raporta la acest caz. E o decizie regulamentară! Dacă se întâmpla pe terenul Rapidului, am fi încercat să facem tot posibilul să jucăm meciul pe teren.”, este de părere Daniel Niculae, președintele Rapidului.

„Mie mi se pare o decizie din care suferă alții, nu ăia din tribune. Ei nu suferă, suferă jucătorii. La Craiova sunt jucători străini, care nu au înțeles mai nimic din tot ce s-a întâmplat”, a fost și părerea lui Helmuth Duckadam.