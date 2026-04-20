Dialog fabulos Gigi Becali – Marius Şumudică: “Vii cu finu-tău Draguş la FCSB? Că finul meu, Mirel, nu mă ascultă!”

Mirel Rădoi este pe picior de plecare de la FCSB. , iar după meciul cu Farul Constanţa e aşteptat să plece în Turcia să semneze, aşa cum FANATIK . Ar fi unul dintre cele mai scurte mandate de „principal” de la FCSB, de doar 41 de zile.

Marius Şumudică a dat răspunsul! Merge la FCSB dacă e sunat de Gigi Becali?

Marius Şumudică a vorbit la FANATIK SUPERLIGA şi despre un eventual interes al lui Gigi Becali pentru FCSB. O întrebare dificilă pentru Şumi, care a avut de ales şi între fosta sa echipă, Rapid, şi campioana en-titre a României. Ce răspuns a dat antrenorul:

„Hmm… Hai să trecem mai departe te rog. E o întrebare grea. Dacă înainte nu mă gândeam… Foarte grea! (n.r. FCSB sau Rapid?) O să ies elegant din asta. Cele două echipe sunt antrenate de doi colegi de-ai mei şi nu vreau să comentez.

În acest moment FCSB este antrenată de Mirel Rădoi şi atâta timp cât domnul Gâlcă este în obiectiv nu se pune problema. Am citit şi nu se pune problema de o despărţire. Echipele au antrenor, nu pot să discut dacă m-aş duce la FCSB sau Rapid. M-ai nenorocit!”, a spus Marius Şumudică la FANATIK SUPERLIGA.

Dialog fabulos cu Gigi Becali: “Vii cu finu-tău Draguş la FCSB? Că finul meu, Mirel, nu mă ascultă!”

Gigi Becali a avut un dialog fabulos cu Marius Şumudică la FANATIK SUPERLIGA pe tema venirii la FCSB. Patronul roş-albaştrilor i-a spus antrenorului să vină „la pachet” cu finul Denis Drăguş, că poate pe el îl ascultă mai bine finul decât pe latifundiar:

„Ar fi bine să fie Drăguş. Da, dar vine? Cheamă-l, mă! Hai să vedem dacă te ascultă finul tău. Că pe mine nu mă ascultă finul. O să vedem. Mai fac vreo glumă acum şi se supără iar finul meu (n.r. Rădoi). Nu mai zic nimic, că mă nenoroceşti”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Mirel Rădoi, supărat de declaraţiile lui Becali: „Nu mă aşteptam”

Mirel Rădoi a înregistrat două victorii, un egal şi o înfrângere în scurtul său mandat la FCSB. Roş-albaştrii urcă pe locul 7 în cazul în care vor câştiga duelul cu Farul Constanţa, programat luni seara, de la ora 20:30. Mirel Rădoi s-a declarat deranjat la conferinţa de presă premergătoare meciului de declaraţiile lui Becali la adresa lui Chiricheş:

„Nu am discutat cu Chiri mare lucru despre asta pentru că nu a fost prima oară. Toți erau obișnuiți cu astfel de reacții. Eu nu am fost obișnuit cu astfel de reacții. Eu a trebuit să mă gestionez, nu Chiri (n.r. râde). Nu mă așteptam să vină reacția atât de devreme. Am zis că am fost influențat de febra meciului, de rezultat, dar m-am uitat din nou la partidă, pe date.

În nicio repriză, din meciurile de până acum, nu a existat ca adversarul să aibă un procent de expected goals (n.r. probabilitatea ca adversarul să marcheze) de 0,01. Am avut cele mai multe mingi recuperate în jumătatea adversarului în acest play-out. În acest sezon a fost a treia partidă jucată acasă în care nu am primit gol”, a spus Rădoi la conferinţă.