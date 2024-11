Dialog fabulos în direct între Adrian Mititelu și Dănuț Lupu: „Croitoru antrenează fotbalul boem” / „De-aia nu prea antrenează! Ai vrut să-l copiezi pe Gigi Becali”

Dănuț Lupu și Adrian Mititelu au făcut show la FANATIK SUPERLIGA. Patronul FC U Craiova 1948 a vorbit la superlativ despre Marius Croitoru, iar fostul internațional român a reacționat după ce l-a auzit pe finanțatorul oltenilor.

după plecarea lui Marius Croitoru. Adrian Mititelu a vorbit despre fostul tehnician de la FC Botoșani și FC Argeș, iar Dănuț Lupu a reacționat imediat la FANATIK SUPERLIGA.

Cei doi oameni din fotbalul românesc au vorbit și despre parcursul celor de la FC U Craiova 1948, dar și eforturile pe care le-a făcut Adrian Mititelu în ultimii ani. Dănuț Lupu l-a comparat pe patronul oltenilor cu , iar finanțatorul din Bănie a răspuns pe loc.

Adrian Mititelu: „Este un adevăr, Croitoru antrenează fotbalul boem, nu are experiență de Liga 2”.

Dănuț Lupu: „Mă scuzați, nu am nimic cu el, dar de aia nu prea antrenează”.

Adrian Mititelu: „Să știți că este un antrenor foarte bun, muncește foarte mult și este foarte dedicat. Ca om și profesionist mi-a lăsat o impresie foarte bună Croitoru. E al doilea mandat cu eșec, e greu de crezut că o să îl mai aduc, dar asta nu înseamnă că am o impresie proastă.

Eu cred că va evolua, are nevoie de o echipă la care să aibă rezultate și să iasă din conul ăsta de umbră”.

Dănuț Lupu: „I-ați chemat pe altul de nouă ori, îl chemați și pe el înapoi”.

Adrian Mititelu: „Nu l-am chemat”.

Dănuț Lupu: „Glumesc nea Adi”.

Adrian Mititelu: „Ce nea Adi, chiar ești mai mare cu un an decât mine”.

Dănuț Lupu: „Ești patron, ce Doamne iartă-mă”.

Adrian Mititelu: „Eu am făcut 20 de luni, tu ai făcut doar șapte”.

Dănuț Lupu: „Ai făcut greșeli de-a lungul anilor. La fotbal inventează cineva o fentă, Gigi a inventat ceva și cred că tu ai vrut să-l copiezi pe Gigi Becali, e părerea mea”.

Adrian Mititelu: „Nu este adevărat, mulți spun treaba asta. Suntem foarte diferiți, eu am alt stil. Aromânii au ceva în comun cu oltenii, au și o istorie apropiată. Eu iubesc fotbalul de foarte mult timp”.

Dănuț Lupu: „Dacă nu iubeai fotbalul nu băgai atâția bani”.

Adrian Mititelu: „E boală grea la mine, e exact ca la jucătorii de casino”.

Ce parte de vină are FRF pentru situația de la FC U Craiova? Adrian Mititelu: „Am pierdut o grămadă de bani”

Dănuț Lupu: „Uite că anul trecut ai fost în Liga 1, ați început bine și nu cred că FRF sau LPF au făcut să retrogradezi”.

Adrian Mititelu: „Nu am spus asta, Federația e vinovată de altceva. Federația m-a adus în situația în care am fost desființat în 2011, am pierdut o grămadă de bani și o pleiadă de jucători în care am băgat zeci de milioane să îi cresc.

A făcut o altă echipă în Craiova, a rupt orașul în două. Ca să fac față acestei echipe puternice din Craiova a trebuit să fac eforturi fantastice pentru a mă apropia de nivelul lor. Pentru ei era foarte ușor, pentru că au primit totul gata.

Când faci eforturi financiare mari și pui suflet faci greșeli. Federația a pus presiune, eu nu am mai fost susținut de publicul pe care îl aveam. Sponsorii au dispărut, politicul susține echipa asta. Chestiile astea m-am marcat, a trebuit să fac eforturi disperate ca să le fac față”.

Dănuț Lupu: „Trebuie să fii mândru că ceea ce sunt ei astăzi sunt datorită ție. Tu ai ținut echipa orașului mulți ani”.

