Rapidul a cucerit titlul de campioană a României la finalul sezonului 1998/1999, iar Cristi Dulca și Daniel Chiriță jucau împreună pentru o scurtă perioadă de timp pentru clubul din Giulești.

Dialog fabulos în direct între două glorii ale Rapidului: „Ai jucat fotbal? Ne-ai lăsat la greu!”

Daniel Chiriță și Cristi Dulca au fost doi dintre jucătorii importanți din istoria Rapidului, ambii contribuind la titlul câștigat de giuleșeni în anul 1999. Chiar dacă au evoluat împreună pentru o scurtă perioadă de timp, cei doi au o relație bună.

În direct la , Cristi Dulca și Daniel Chiriță au avut un dialog amuzant și au discutat și despre cât de greu era în perioada lor să ajungi la echipa națională de fotbal a României.

„Ai jucat fotbal? Că eu când am fost acolo la turneul ăsta, nu prea te-am văzut”, a început dialogul Daniel Chiriță. „Eram proaspăt mușcat de câine și de aia nu am jucat”, a răspuns amuzat Cristi Dulca.

„Revederea asta a fost frumoasă. Chiar vă urmăream ce discutați, într-adevăr, noi am trăit niște momente, că tot vorbeai de echipa națională, noi am trăit printre niște fotbaliști extrem de mari și cu rezultate. Referitor la națională, că n-am prins atât de multe meciuri nici tu și nici eu, era foarte greu să te apropii în perioada respectivă de echipa națională.

La fiecare echipă de club erau minim 3 fotbaliști care meritau să fie la echipa națională”, a declarat Cristi Dulca la „Suflet de rapidist”.

Alex Dobre l-a convins pe Dan Șucu să-l transfere la Rapid de la prima întânire: „I-am spus că simt să fiu aici”

a făcut publice detaliile negocierilor cu Dan Șucu în exclusivitate pentru FANATIK. Dobre a povestit la emisiunea ”Suflet de rapidist” ce a determinat acordul său cu gruparea finanțată de Șucu.

„Da, l-am sunat personal. Am avut o discuție cu dânsul. Mi-am făcut alergările la baza Rapidului și am mai stat să văd echipele Under 17, Under 18. Am stat să mă mai uit la meciuri, să văd ce mai e.

Am văzut că juca și băiatul dânsului, Andrei. Până la urmă a venit dânsul acolo. Am început să am o discuție cu el. Și de acolo a plecat totul. Pentru că mi-a plăcut discuția cu el. Dar nu doar discuția.

Cum l-am simțit pe dânsul ca om. Am avut o simpatie față de dânsul. De atunci de când am avut discuția, mi-a rămas în cap. Și după ce s-a întâmplat cu CFR, într-adevăr, am discutat cu dânsul. I-am spus că eu chiar îmi doresc și simt că vreau să fiu aici.

A fost foarte ușor. Eu sunt un tip care își negociază contractul în funcție de performanța sa. Dacă îți performez bine și ajut echipa, câștig și eu. Nu încerc să păcălesc. Îți performez, îmi dai niște bani.

Și asta mi se pare cel mai corect și față de club și față de mine. În rest, cum am spus, încrederea și dorința pe care și dânșii și le-au exprimat față de mine, m-a făcut să vin cu toată inima. Și eu, și familia, și toți ne-am bucurat. Mai ales soția s-a bucurat foarte mult”, a declarat Alex Dobre, la „Suflet de rapidist”.

