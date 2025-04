Dialog fabulos în direct Tony – Sorin Cârțu, după CFR Cluj – U Craiova 5-4 în Cupa României: „Dacă erai lângă bancă, o spărgeai ca în Liga Campionilor!”

. „Feroviarii” s-au calificat astfel în semifinalele competiției, pe când „Știința” a rămas angrenată doar în campionat. În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Tony Da Silva și Sorin Cârțu au purtat un dialog vizavi de partida din Cupă.

Dialog fabulos în direct Tony – Sorin Cârțu: „Dacă erai lângă bancă, o spărgeai ca în Liga Campionilor!”

Specialistul FANATIK, Tony Da Silva, i-a transmis lui Sorin Cârțu că ar fi spart banca de rezerve la loviturile de departajare, fostul antrenor de la Poli Iași e.

„Acum vă revăd și mi-am adus aminte că am petrecut clipe frumoase în Liga Campionilor, vremuri bune. Eu te știu foarte bine, așa cum mă știi și tu. Ieri, dacă erai lângă banca de rezerve, o spărgeai 100%, așa cum ai făcut în Liga Campionilor”, a spus Tony Da Silva.

Sorin Cârțu s-a amuzat de spusele fostului său elev și a recunoscut că se bucură foarte mult să îl revadă. Oficialul de la Universitatea Craiova și-a amintit, la rându-i, de perioada în care era antrenor la CFR, iar Tony îi era jucător, ambii făcând performanță în cupele europene.

„În primă fază, neavând ochelarii, nu am văzut foarte bine acolo și nu știam cine vorbește așa bine românește. Acum, când te văd mult mai aproape… Ești un băiat la fel de simpatic, erai important în echipă și am ținut la voi foarte mult, să știi că mi-a părut rău. Am fost obosit atunci și e un gest aiurea, poate dacă mergeam mai mult împreună, cine știe, făceam ceva notabil”, a adăugat Sorin Cârțu.

„La Bayern noi am dat 5 goluri, doar că la final am pierdut cu 3-2”

Sorin Cârțu a dat vina pe ghinion în perioada când antrena CFR Cluj: „Tu ești aici și poți să spui cât de clar. Noi am făcut un fotbal frumos acolo, am făcut un fotbal bun la vremea respectivă. Am avut ghinion, dacă îți aduci aminte, au fost vreo 28 de bare, au fost și în Champions… 2 bare pe la Roma, autogoluri pe la Bayern.” Tony a reacționat: „La Bayern noi am dat 5 goluri, doar că la final am pierdut cu 3-2.”

Președintele oltenilor i-a întins o invitație tehnicianului: „Tony, mă bucur mult să te văd. Te aștept să revii antrenor, și pe la noi. Dacă vii prin Craiova, eu te aștept.” Tony a răspuns în spirit de glumă: „Când merg în Craiova, trebuie să fug de tine! Asta doar în timpul meciului, pentru că după meci ne îmbrățișăm și ne pupăm.”

La finalul dialogului, Sorin Cârțua dezvăluit: „Eu meciurile le văd singur, nu sunt cu nimeni apropiat acolo. Merg lângă domnul Rotaru, dar îmi place să stau singur și să îl trăiesc în felul meu. La sfârșit ne întâlnim să discutăm ce e bine și ce e rău, doar că eu am stilul meu.”