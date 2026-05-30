Dialog fabulos între președintele lui PSG, Nasser Al-Khelaifi, și francezul Thierry Henry, cel mai mare fan Arsenal, după finala Champions League: „Cum ai putut să-i faci una ca asta?!”

Cel mai mare fotbalist din istoria lui Arsenal, francezul Thierry Henry (48 de ani), a fost prezent la Budapesta pentru a urmări echipa sa de suflet în finala Champions League contra lui PSG. Parizienii s-au impus dramatic, după executarea loviturilor de departajare, iar fostul mare atacant a vorbit la final, din postura de analist al postului CBS, cu președintele lui PSG, Nasser Al-Khelaifi (52 de ani).

Dialog fabulos între președintele lui PSG și legenda lui Arsenal după finala Champions League

Nasser Al-Khelaifi a sosit la pupitrul CBS Sports de pe gazon, iar prezentatoarea Kate Scott a deschis dialogul: „Nasser, Thierry și-a adus toată familia la meci, erau îmbrăcați toți în echipamentul lui Arsenal, cum ai putut să-i faci una ca asta?!”. Oficialul din Qatar a vorbit apoi despre relația sa cu Thierry Henry, care a prezentat trofeul Champions League fanilor înainte de meci alături de fostul jucător al lui PSG, Presnel Kimpembe. „Tot respectul pentru această legendă, este un gentleman.

E favoritul meu din toate punctele de vedere, ca jucător, ca analist, e un antrenor incredibil. Mi-a trimis un mesaj înainte de meci și mi-a spus ‘Știi pe cine voi susține, dar îți doresc tot binele’. Asta arată ce fel de om este. I-am spus că au avut ghinion. Tot respectul pentru Arsenal și pentru fani, au avut un sezon incredibil, dar cred că am arătat astăzi că suntem echipa mai bună”, a spus Al-Khelaifi pentru CBS Sports după ce .

“There is a special relationship between the fans and the team.” ❤️ PSG President Nasser Al-Khelaïfi praises the club's supporters for their unwavering backing throughout the journey back to the top of Europe 🔝👏 — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo)

Concluzia președintelui de la PSG după finala Champions League

Apoi, oficialul parizienilor a vorbit și despre . „Am controlat aproape tot meciul. Vreau să fiu modest, nu e bine doar pentru PSG, ci pentru întreg fotbalul. Vrem să marcăm multe goluri, acesta este fotbalul pe care îl dorim”, a declarat Nasser Al-Khelaifi. Thierry Henry l-a felicitat apoi pe acesta pentru performanțele obținute de PSG. „Știai că o susțin pe Arsenal, dar fanii lui PSG nu s-au oprit din cântat niciodată, nici la 0-1.

În trecut, am spus că e nevoie ca PSG să creeze o identitate, deoarece parizienii nu se recunosc în acea echipă. Ați reușit să faceți asta, cu Luis Enrique și cu această echipă”, a afirmat francezul. Născut la Les Ulis, o comună aflată în apropierea Parisului, Thierry Henry nu a jucat niciodată pentru PSG, fiind lansat în fotbalul mare de AS Monaco. Cea mai bună perioadă din cariera sa a fost la Arsenal, între 1999 și 2007, acesta devenind cel mai bun marcator din istoria clubului, cu 226 de reușite. Fostul mare atacant se afla pe gazon în 2006, când „tunarii” au pierdut prima lor finală de Champions League contra Barcelonei, însă avea să cucerească trofeul trei ani mai târziu, chiar în tricoul formației blaugrana.