Dialog halucinant Vivi Răchită – Florin Talpan – Alin Buzărin. „Pot să spun că am jucat la Steaua?” / „Nu! Pentru că ridicați în slăvi FCSB!” / „Faceți de râs Justiția română!”. Video exclusiv

procesul dintre CSA Steaua și FCSB privind palmaresul. De atunci, părerile sunt împărțite, fiecare dintre cele două tabere încercând să spună că a câștigat.

Dialog halucinant la Fanatik Superliga între Vivi Răchită, Alin Buzărin și Florin Talpan. „Nu ați jucat la Steaua! Ridicați în slăvi FCSB!”

juristul CSA Steaua. acesta a avut o intervenție furibundă în moderată de Ioana Cosma, pe parcursul căreia a avut un dialog extrem de dur cu Valeriu Răchită și Alin Buzărin.

ADVERTISEMENT

Florin Talpan s-a enervat foarte tare la un moment dat de întrebările care i se puneau și a început să-și spună argumentele țipând. Ba, mai mult, chiar a avut o perioadă de cădere, când dădea impresia că a izbucnit în plâns în timp ce vorbea cu invitații emisiunii.

Florin Talpan: „Am spus foarte clar. Palmaresul aparține Clubului Sportiv al Armatei Steaua din 1947 până în 2003. Lucrurile sunt foarte clare. Cum puteți să spuneți că palmaresul aprține lui Becali, o echipă înfințată în anul 2003? Chiar așa, ne batem joc de sportivii care au scris istorie în România?

ADVERTISEMENT

Valeriu Răchită: „Domnul Talpan, pe mine cred că mă confundați. Eu cred că am avut cele mai multe clinciuri cu Gigi Becali în emisiunile tv. Eu pot vorbi cel mai corect, pentru că am jucat între ′89 și ′91 la Steaua familiei Ceaușescu, cum se spunea atunci la Steaua Armatei, am jucat între ′96 și ′99 la Steaua de tranziție… Cu Viorel Păunescu, cu domnul Gațu, cu domnul Pușcaș. Am jucat 2003-2005, la Steaua asta…

Florin Talpan: Din 2003 ați jucat la FCSB.

Valeriu Răchită: Cum domnu′ Talpan, dacă am jucat Steaua cu Liverpool? Scria Steaua – Liverpool.

ADVERTISEMENT

Florin Talpan: Întrebați-l pe Gigi Becali de ce v-a dus în eroare. Întrebați-l pe domnul Dragomir, că știți foarte bine ce a zis într-o emisiune televizată, că l-a ajutat pe Gigi Becali să fure Steaua. Ce tot mă întrebați pe mine? Ce nu este clar?

VEZI VIDEO MAI JOS

Valeriu Răchită: Cine deține marca Steaua la OSIM?

Florin Talpan: Clubul Sportiv al Armatei Steaua.

Valeriu Răchită: Atunci dumneavoastră sunteți Steaua. Dar pot și eu, din punct de vedere sportiv, să spun că acest FCSB este continuatoarea Stelei?

ADVERTISEMENT

Florin Talpan: Nu!

Valeriu Răchită: De ce nu? Pentru că nu s-a întrerupt activitatatea.

Florin Talpan (din ce în ce mai nervos): Datorită faptului că din anul 2017, instituțiile Statului, și vorbesc aici despre oameni care aveau o responsabilitate să respecte legea, trebuiau să dispună măsuri să retrogradeze FCSB în Liga 5. Și discuțiile erau terminate din anul 2018, de atunci.

ADVERTISEMENT

Alin Buzărin: De ce să o retrogradeze?

Florin Talpan (ușor incoerent și foarte nervos): De ce nu s-a făcut lucrul acesta? Uitați unde s-a ajuns. Încercăm acum să… oamenii ăștia care au câștigat Cupa Campionilor le pare rău că au jucat și unde au ajuns…

Florin Talpan: „Cât voi fi eu aici, nu-și va bate nimeni joc de clubul ăsta! De ce trebuie să-l dăm pe doi bani la un privat?”

Alin Buzărin: Doamne, câtă demagogie… Vă folosiți absolut absurd de niște etichete care nu vă aparțin. Faceți de râs Justiția română și Armata română.

Florin Talpan (țipând): Eu sunt juristul acestui club de 23 de ani…

Alin Buzărin: Un domn colonel de justiție nu are această retorică și nu țipă.

Florin Talpan: Cât voi fi eu aici, nu-și va bate nimeni joc de clubul ăsta. Și de suporteri. Duceți în eroare pe toată lumea. Datorită presei am ajuns aici. Este avocatul FCSB-ului… Domnul Boglea… Cum adică să mințim lumea, să mințim suporterii? (începe să țipe din ce în ce mai tare) În condițiile în care adevărul este altul. Noi suntem Clubul Sportiv al Armatei Steaua București. Noi suntem și cei care deținem palmaresul din 1947 până în 2003. (apropae plângând) FCSB, așa cum am mai spus, nu are ce căuta în Ghencea până când nu ne dă datoria aia care a fost stabilită. Și prejudiciul. Ce tot atâta? Că trebuie să joace că sunt bani publici. Nu va juca în Ghencea!

Alin Buzărin: Parcă sunteți la Mărășești…

Florin Talpan (foarte nervos): Să se respecte legea! Cine e Gigi Becali? Datorită lui am numai probleme…

Alin Buzărin: Are momente în care seamănă cu Eremia Grigorescu.

Florin Talpan: Este nedrept ce se întâmplă. Faptul că niște judecători s-au prefăcut că nu cunosc prevederile legale acum două zile… Ce înseamncă lucrul acesta? De ce se trage de timp? Clubul Sportiv al Armatei Steaua nu este de rea credință. Sunt lucruri foarte clare. Mă întreb și eu, în țara asta, așa cum s-a desființat toată industria, așa încercăm să dăm și acest brand uriaș Steaua București? Să-l dăm și pe acesta la un privat? Să-l zăpăcim și pe ăsta? Să-l dăm pe doi bani?

FOARTE IMPORTANT: puteți urmări FANATIK SUPERLIGA în fiecare zi de luni până vineri, începând de la ora 10:30, pe toate căile de comunicare „fanatice” de pe mediile sociale, de la site-ul FANATIK la canalul de , de la pagina de la contul FANATIK de pe Tik-Tok. Și nu uitați pagina de !