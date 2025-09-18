Dialog savuros între Cristi Chivu și o reporteră după Ajax – Inter 0-2: „Spuneți că sunt banală” / „Soția mea e jurnalistă”

Cristi Chivu (44 de ani) a avut un dialog hilar cu o jurnalistă după Antrenorul român a fost pus în dificultate la finalul meciului de pe „Johan Cruijff Arena”.

Cristi Chivu, dialog hilar cu o jurnalistă după Ajax – Inter 0-2: „Tot aud aceleași întrebări”

. Cu românul la timonă, Inter, finalista din 2025, a câștigat pe terenul lui Ajax, scor 2-0. Ambele goluri ale „nerazzurrilor” au fost marcate de Marcus Thuram (28 de ani).

La unul dintre interviurile pe care le-a acordat după confruntarea de la Amsterdam, Cristi Chivu a fost protagonistul unui episod amuzant, alături de o reporteră din Italia. Cei doi s-au contrat în glumă, iar ambii au încheiat dialogul cu zâmbetul pe buze.

Jurnalistă: „Aceasta este adevărata față a lui Inter cu dumneavoastră antrenor?”.

Cristi Chivu: „Inter este o echipă cu experiență, personalitate, dorința de a juca bine, de a anula perioada negativă”.

Jurnalistă: „V-am întrebat despre identitatea echipei pentru că, atunci când vine un antrenor nou, este nevoie să vadă o nouă identitate. Doar despre acest lucru v-am întrebat, nu era vreo critică”.

Cristi Chivu: „Tot aud aceleași întrebări”.

„Soția mea este jurnalistă, așa că înțeleg perfect”

Jurnalistă: „Spuneți că sunt banală. Atunci, nu vă mai adresez astfel de întrebări”.

Cristi Chivu: „Nu, nu. Niciodată, eu respect pe toată lumea”.

Jurnalistă: „Glumeam și eu, țin să precizez”.

Cristi Chivu: „Soția mea este jurnalistă, așa că înțeleg perfect”.

Dacă în UEFA Champions League a debutat cu dreptul, în Serie A, situația lui Inter nu e la fel de roz. După 3 etape, vicecampioana Italiei e pe locul 11, cu doar 3 puncte. Echipa lui Chivu a învins-o cu 5-0 pe Torino, după care a pierdut cu Udinese, scor 1-2, și derby-ul cu Juventus, scor 3-4.

Următorul meci al „nerazzurrilor” e programat duminică, 21 septembrie, de la ora 21:45, cu Sassuolo. Duelul se va disputa pe „Giuseppe Meazza”.