Dialog incendiar între Florin Manea și Victor Angelescu pe tema banilor pe Rareș Ilie: „Ceri comision pe muncă nefăcută” / „Te-am prins cu minciuna”

E război în Giulești! Victor Angelescu și Florin Manea se ceartă după ce Rareș Ilie a fost transferat la Nice. pe „Micul fenomen”.

Contre puternice între Florin Manea și Victor Angelescu. Scandal din cauza transferului lui Rareș Ilie la Nice

Acționarul majoritar al Rapidului și Florin Manea s-au certat în direct în emisiunea . Impresarul a reacționat vehement după ce Angelescu a transmis că Manea nu are niciun merit pentru cei 5 milioane de euro încasați de la Nice în schimbul .

Victor Angelescu: Nu l-a adus Florin Manea pe Rareș Ilie la prima echipă.

Florin Manea: Eu am referate făcute înainte să îl ia Ovidiu Burcă, eu am recomandat o parte dintre jucători și era și Rareș Ilie.

Victor Angelescu: Nu vreau să intru în polemici. Probabil a fost întrebat și antrenorul de la U17.

Florin Manea: Eu nu am fost întrebat, am fost adus la o masă în care m-au întrebat pe cine recomand, iar eu l-am recomandat și pe Rareș Ilie. Ovidiu l-a văzut și l-a luat după ce l-am recomandat. Eu nu vreau să mă cert, dar consider că trebuie să fiu remunerat.

Florin Manea: Contractul este făcut de mine, prezentat celor doi, Angelescu și Nicolescu, este semnat de domnul Olariu pentru că el avea drept de semnătură în acea vreme la FRF. Problema este că în urma acestui contract am fost remunerat timp de doi ani de zile. Eu nu cred că domnul Angelescu a făcut-o fără să citească acest contract. E greșeala dânsului dacă m-a plătit fără să îl citească. Mi se pare o lipsă de profesionalism. Plătești doi ani, iar apoi nu mai plătești.

Victor Angelescu: Eu am spus că nu am știut de acele clauze, eu am știut că a lucrat pentru noi și că l-am plătit. De clauze s-a ocupat Nicolescu.

Florin Manea: Dacă eu mâine te angajez și te plătesc, eu vreau să știu în ce bază te plătesc. Poate mă plăteau fără să am contract. Eu vorbesc pe hârtii. Eu sper să ne înțelegem, să ne vedem la o masă, să ajungem la un consens, nu să ajung să mă judec.

Victor Angelescu: Să se meargă în instanță.

Florin Manea: Nu dă domnul Angelescu niciun euro. El este convins de ceea ce spune, eu de ceea ce spun, probabil o să ajungem la un litigiu.

Victor Angelescu: Ce să negociez?

Florin Manea: Nu mă duc eu la negocieri, am un avocat, nu facem stabor… Chiar mă bucur pentru ceea ce a făcut Rapid.

Victor Angelescu: Nu îl cred! Nu cred că are ceva cu Rapidul, el are ceva cu mine, cu conducerea.

Florin Manea: Da, am ceva cu Victor, dar cu Rapidul și cu conducerea Rapidului nu am nimic. Nu îmi plac oamenii în care nu pot să am încredere și sunt dublicitari.

Victor Angelescu: Te rog să terminăm. Eu cer bani de pe un transfer de pe care nu am avut treabă, cu contract expirat. Vorbești urât de toată lumea, iar după ceri bani pe o muncă nefăcută.

Florin Manea, 20% dintr-un posibil viitor transfer al lui Antonio Sefer

Florin Manea: Eu te-am prins cu minciuna. Eu am dovezi. Nu vreau să mă cert cu tine, îți urez succez și Rapid să vândă pe milioane de euro. Eu aveam un procent de 20% la Antonio Sefer, iar când am plecat i-am zis să îmi facă actele pe acel procent, dar a zis că am 20% pe contractul ăla. Eu nu am mai primit 20% pe acel contract. E vina mea, eu cred că 30% sunt valabili, dar poate că dânsul m-a păcălit.

Victor Angelescu: A expirat contractul, dar eu l-am păcălit.

Florin Manea: Ai promis că îmi trimiți hârtia, dar nu ai mai trimis-o

Victor Angelescu: Nu vreau să comentez, are hârtie semnată, poate nu știe de ea. Are hârtie. Îi confirm că dacă îl vindem pe Sefer el are hârtie și își va lua și banii. Nu mai știu procetul, dar are procent, e semnat.

Florin Manea: Să dea Dumnezeu să fie așa. Să îmi trimită și mie pentru că eu nu o am.

Victor Angelescu: Să zică dacă el chiar crede că merit 30% pe un contract expriat, mare rapidist.

Florin Manea: Nu sunt eu rapidist? Să îți aduc aminte când ai zis de față cu mine că Niculae nu e rapidist? Nu vreau să îmi conteste nimeni rapidismul. Poate să zică orice, dar nu asta. Nu vorbi de noi că nu suntem rapidiști. Ai zis și de mine, dar și de Niculae că nu suntem rapidiști. Eu îl respect ca om, ca om de afaceri, dar ce am eu cu el e pe plan sportiv. Eu nu am nimic cu omul Victor Angelescu, dar avem divergențe pe plan sportiv.