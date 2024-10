Dialog incendiar între Gigi Becali și Horia Ivanovici: „Dacă nu erai tu, nu-l luam pe Bîrligea!” La ce fotbalist din Superliga mai râvnește patronul de la FCSB

Gigi Becali l-a lăudat pe Horia Ivanovici pentru . Cei doi au făcut spectacol la FANATIK SUPERLIGA după PAOK – FCSB 0-1.

Gigi Becali și Horia Ivanovici, show la FANATIK SUPERLIGA . Patronul FCSB a mulțumit pentru transferul lui Bîrligea

Atacantul transferat de la CFR Cluj pentru 2.200.000 de euro a marcat deja două goluri pentru roș-albaștri, ambele în Europa League, în victoriile cu RFS (4-1) și cu PAOK (1-0). Gigi Becali și-a amintit că un mare merit îl are și Horia Ivanovici.

ADVERTISEMENT

„În mod deosebit, să îl scoatem pe Olaru, că e el și restul lumii. Pe el trebuie să îl scoatem. Nu îl mai amintim. Dar în mod deosebit m-a impresionat Bîrligea. Atât război și luptă… S-a bătut cu 2-3. Și rămânea mingea la el. Asta m-a impresionat”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, show care e live pe , luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

„Domnul Becali, Bîrligea, jucătorul meu, să nu uitați, da?”, a răspuns Horia Ivanovici. „Da, da. Că tu mi-ai zis. Eu habar n-aveam. Eu nu mă gândeam că îl dă pe Bîrligea!”, a adăugat Becali.

ADVERTISEMENT

„Când vă gândiți la Bîrligea, 0,01% vă gândiți și la Ivanovici”, a adăugat directorul FANATIK. „Băi, Horia, dacă nu vorbeam cu tine, nu știam. Credeam că cere 7-8 milioane pe Bîrligea. Dacă cere pe Otele 5 milioane, păi pe Bîrligea cere 7.

Eu când îl vedeam pe Bîrligea mă ofticam foarte mult. Niciodată nu m-am ofticat de un jucător de la altă echipă. Bine, mă mai oftic puțin și de Mitriță. Jucători pe care aș vrea eu să îi am eu. Mitriță are 30 de ani, dar Bîrligea are 24 de ani. E altceva.

ADVERTISEMENT

Și tu mi-ai spus. Nu știi că ți-am zis? ‘Ia sună-l mă vrea să îl dea?’. Nu îndrăzneam. Cere 7 milioane… Nu credeam că îl dă pe cel mai bun jucător al lui cu 2 milioane. Așa a vrut Dumnezeu să fie al meu”, a continuat patronul campioanei României.

„Trebuie să fie un fel de Luis Suarez”

Daniel Bîrligea a participat cu România la Euro 2024, dar nu a jucat niciun minut la turneul final. Atacantul venit de la CFR Cluj n-a fost convocat de Mircea Lucescu la primele două meciuri din Liga Națiunilor, iar Becali îi mulțumește selecționerului.

ADVERTISEMENT

„Așa a vrut Dumnezeu că nu l-a luat nici Lucescu la națională, că altfel nu îl mai dădea. Acum sigur o să îl ia. E cel mai bun atacant. N-are altul ca el. (n.r. – De cât se face Bîrligea?) Bă, nu știu, are 24 de ani, dar la 25 de ani trebuie să fie un fel de Luis Suarez.

Nu știu cât. Cam în genul Luis Suarez. I-am pus doar 15 milioane clauza. Acum mă oftic că i-am pus doar 15 milioane”, a conchis Gigi Becali.

“Horia, DATORITA TIE l-am transferat pe Birligea la FCSB!” Gigi Becali, DAT PE SPATE de ATACANT