Dialog încins între Dan Șucu și Gigi Corsicanu înainte de Rapid – U Cluj. Noi tensiuni în Giulești

ADVERTISEMENT

Rapid a pierdut surprinzător meciul cu U Cluj, jucat sâmbătă seara pe stadionul din Giulești. Ardelenii au câștigat cu 2-0 partida. Dan Șucu, patronul clubului, a fost surprins în timpul unui dialog încins cu Gigi Corsicanu, fostul lider al peluzei.

Dan Șucu, dialog aprins cu Gigi Corsicanu înainte de Rapid – U Cluj 0-2

Schimbul de replici a avut loc chiar înainte de lovitura de start. a publicat o filmare în care Dan Șucu, acționarul majoritar al celor de la Rapid, poartă un dialog destul de tensionat cu liderul galeriei giuleștene, Gheorghe Răducanu, cunoscut drept „Gigi Corsicanu”.

ADVERTISEMENT

Discuția pare să fi fost una aprinsă. Dan Șucu a gesticulat și a încercat să își impună punctul de vedere. Gigi Corsicanu nu s-a lăsat mai prejos și i-a transmis patronului rapidist câteva lucruri care l-au deranjat evident.

Suporterii Rapidului sunt nemulțumiți. Reproșurile aduse lui Dan Șucu

În ultimele săptămâni, fanii Rapidului au criticat l Giuleștenii au mutat timid pe piața transferurilor. Totuși, Dan Șucu l-a adus pe Olimpiu Moruțan, un fotbalist cu meciuri la echipa națională de seniori a României.

ADVERTISEMENT

De asemenea, suporterii Rapidului sunt nemulțumiți de implicarea lui Dan Șucu la club. Omul de afaceri este acționar majoritar și la Genoa, formație din prima ligă italiană, iar unii membri din galerie sunt de părere că echipa din Giulești a fost trecută pe plan secund.

ADVERTISEMENT

Dan Șucu a suferit o nouă dezamăgire. Omul de afaceri a fost surprins îngândurat după meciul pe care Rapid l-a pierdut în Superliga României, Anul nu a început excelent pentru giuleșteni, însă echipa lui Costel Gâlcă se numără în continuare printre favoritele la câștigarea titlului.