Dialog încins între Dan Șucu și Gigi Corsicanu înainte de Rapid – U Cluj. Noi tensiuni în Giulești

Rapid a pierdut cu 0-2 în fața lui U Cluj, iar tensiunile au apărut chiar înainte de meci. Dan Șucu a fost surprins într-un dialog aprins cu fostul lider al galeriei giuleștene.
Alex Bodnariu
01.02.2026 | 00:10
Rapid a pierdut surprinzător meciul cu U Cluj, jucat sâmbătă seara pe stadionul din Giulești. Ardelenii au câștigat cu 2-0 partida. Dan Șucu, patronul clubului, a fost surprins în timpul unui dialog încins cu Gigi Corsicanu, fostul lider al peluzei.

Schimbul de replici a avut loc chiar înainte de lovitura de start. Orange Sport a publicat o filmare în care Dan Șucu, acționarul majoritar al celor de la Rapid, poartă un dialog destul de tensionat cu liderul galeriei giuleștene, Gheorghe Răducanu, cunoscut drept „Gigi Corsicanu”.

Discuția pare să fi fost una aprinsă. Dan Șucu a gesticulat și a încercat să își impună punctul de vedere. Gigi Corsicanu nu s-a lăsat mai prejos și i-a transmis patronului rapidist câteva lucruri care l-au deranjat evident.

Suporterii Rapidului sunt nemulțumiți. Reproșurile aduse lui Dan Șucu

În ultimele săptămâni, fanii Rapidului au criticat lipsa de investiții făcute de club. Giuleștenii au mutat timid pe piața transferurilor. Totuși, Dan Șucu l-a adus pe Olimpiu Moruțan, un fotbalist cu meciuri la echipa națională de seniori a României.

De asemenea, suporterii Rapidului sunt nemulțumiți de implicarea lui Dan Șucu la club. Omul de afaceri este acționar majoritar și la Genoa, formație din prima ligă italiană, iar unii membri din galerie sunt de părere că echipa din Giulești a fost trecută pe plan secund.

Dan Șucu a suferit o nouă dezamăgire. Omul de afaceri a fost surprins îngândurat după meciul pe care Rapid l-a pierdut în Superliga României, cel puțin surprinzător, în fața celor de la U Cluj. Anul nu a început excelent pentru giuleșteni, însă echipa lui Costel Gâlcă se numără în continuare printre favoritele la câștigarea titlului.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
