Dialog încins la tv între Ilie Dumitrescu și Mihai Stoichiță: „Vorbim despre meciul cu Slovenia, de parcă România a câștigat!”

„Mister” a fost deranjat de felul în care s-a trecut peste înfrângerea suferită cu Slovenia, scor 1-2, chiar dacă repriza a doua a confruntării a fost mai bună pentru „tricolori”.

Dialog încins la tv între Ilie Dumitrescu și Mihai Stoichiță

un dialog încins cu Mihai Stoichiță, „Mister” fiind de părere că nu s-a vorbit atât de mult despre înfrângerea României cu Slovenia.

Ilie Dumitrescu – Vorbim despre meciul cu Slovenia de parcă am câștigat. Nu! Am pierdut cu 2-1. Ok, a fost un câștig Moruțan, care a intrat bine, dar rezultatul e o înfrângere. Mi se pare că s-a comentat prea superficial meciul.

Mihai Stoichiță – Ai zis bine, Ilie! Trebuie să nu uităm, îmi pare bine că ai adus aminte de partea mai slabă a meciului. Și eu, ca antrenor, analizez mai mult părțile negative dintr-un meci decât cele pozitive. Dar trebuie să remarcăm și felul în care a mutat Edi, pentru că a mutat foarte bine.

„Cu riscul de a cădea în ridicol, spun că ne vom califica la EURO!”

„Eu cred în această echipă, cred în jucătorii care vin la echipa națională, cred că se poate face un grup puternic. Nu sunt entuziasmat după meciul cu Moldova, dar am analizat mult și erau jucători din prima ligă din România, care s-au descurcat foarte bine.

N-am jucat chiar cu oricine. Nu am bătut o echipă de juniori, mi-a plăcut cum unii dintre ei au continuat evoluțiile bune din ultima perioadă.

Drăguș și Moruțan sunt jucători care au adunat experiență și cred că nu mai vorbim despre copii minune, eu cred că la următoarele meciuri vom vorbi despre certitudinile Drăguș și Moruțan și nu numai ei, ci și ceilalți”, a .

„Cu riscul de a cădea în ridicol, spun și eu că ne vom califica. Totuși nu jucăm cu Argentina, cu Anglia, Franța și mai știu eu.

Jucăm contra niște echipe bune, de un nivel de care ne-am îndepărtat nițel, dar putem să ajungem la nivelul lor. Soarta a făcut să ne dea numai echipe de genul ăsta. Putem!”, a mai spus directorul tehnic al Federației Române de Fotbal.