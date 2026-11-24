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De mai bine de două decenii, Rapid București visează la un nou titlu în România. Din sezonul 2002 – 2003 nu au mai pus mâna pe acest trofeu suprem giuleștenii. În direct la FANATIK SUPERLIGA, Marcel Pușcaș a intrat într-un dialog încins cu oficialul alb-vișiniilor, Robert Niță, pe acest subiect. Experimentatul om de fotbal îl întreabă pe oficialul din Giulești câți ani mai trebuie să treacă pentru ca Rapid să câștige un titlu. Pușcaș vine cu exemple ca Urziceni, Oțelul sau CFR, care nu au avut nevoie de așa perioadă îndelungată pentru a pune mâna pe „lauri”.

Marcel Pușcaș și Robert Niță, dialog tensionat în direct: „Câți ani vă trebuie la Rapid să luați un titlu?”

Marcel Pușcaș, fost fotbalist român și conducător de club, cunoscut atât pentru activitatea sa de pe teren, cât și pentru rolurile administrative din fotbalul românesc, l-a luat la „rost” pe Robert Niță pentru performanțele celor de la Rapid, dar și pentru actualele obiective declarate public. Cunoscutul om de fotbal se întreabă de câți ani au nevoie „feroviarii” să pună mâna, din nou, pe un titlu de campioni în România.

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În emisiunea FANATIK SUPERLIGA, Pușcaș a venit cu exemplele unor care au cucerit titlul în ultimii 20 de ani. „Auzi, Robert, celor de la Urziceni, Astra Giurgiu, Oțelul Galați, CFR Cluj, câți ani le-au trebuit să câștige un campionat? De câți ani tot pregătiți campionatul, de 4-5 ani. Voi încă sunteți la locul 3? Obiectivul vostru este locul 3. Locul 1 când este? Lăsați-m cu locul 3, că nu se premiază”.

Răspunsul lui Robert Niță a venit imediat: „Vi se pare dumneavoastră cu Rapidul are vreo 30 de titluri în vitrină?”. Analistul de la FANATIK SUPERLIGA a explicat apoi: „Robert, tu ai început! Ai început să deplângi situația clubului. Ai spus că este o perioadă de tranziție și că s-au adunat toate problemele din trecut și acum trebuie să le rezolvați. Eu te întreb: câți ai le-au trebuit celor de la Unirea Urziceni să câștige un titlu”.

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Robert Niță: „Unde sunt cei de la Urziceni acum?”

lui Marcel Pușcaș ca un contraargument la cele prezentate. E vorba de „sănătatea” unui club. Actualul oficial din Giulești îl întreabă pe experimentatul om de fotbal: „Unde sunt cei de la Urziceni acum, vă întreb eu pe dumneavoastră?”. Marcel Pușcaș a replicat: „Stai puțin că așa a fost și Dinamo, și Craiova” / „Vorbeam de un club sănătos, nu de echipe care dispar de pe o zi pe alta”, a răspuns Niță. În opinia lui Pușcaș, pentru ca Rapid să aibă performanțe majore în întrecerea internă este necesară o unitate staff – suporteri – jucători. „La Rapid, atâta timp cât nu va fi triunghiul ăsta: suporteri – staff – jucători unit, niciodată nu vor fi rezultate”.