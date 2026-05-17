Dialog savuros între Mihai Rotaru și Vali Mihăilă după ce U Craiova a devenit campioana României: „Îl iau cu 500.000 la anul, dar n-are loc de Baiaram!”

ADVERTISEMENT

Mihai Rotaru a obținut o sumă record pentru Valentin Mihăilă atunci când l-a vândut la Parma. După ce a terminat meciurile din Superliga Turciei, internaționalul român și-a permis să vină în România pentru a fi prezent la „finala campionatului”. Extrema lui Rizespor a avut un dialog savuros cu patronul formației din Bănie după ce Craiova a câștigat titlul de campioană.

Dialog de pus în ramă între Valentin Mihăilă și Mihai Rotaru

Valentin Mihăilă ar fi un transfer bombă la Universitatea Craiova, mai ales că oltenii vor participa în preliminariile Ligii Campionilor, unde vor avea nevoie de întăriri serioase. Extrema lui Rizespor poate reprezenta un plus extraordinar pentru formația patronată de Mihai Rotaru, însă internaționalul român nu se gândește încă la o revenire în țară.

ADVERTISEMENT

Mai în glumă, mai în serios, „Îl iau cu 500.000 la anul, dar n-are loc de Baiaram”, a spus patronul alb-albaștrilor. „Au făcut un lucru fabulos aici și țin să-i felicit! Mă bucur foarte mult, mai ales pentru Bancu, Screciu, Laurențiu Popescu, dar și pentru restul jucătorilor. Să continue tot așa și să joace în Liga Campionilor la anul, să venim să ascultăm imnul aici. Nimic nu poate fi mai frumos decât să câștigi ambele trofee în această manieră. Au făcut un meci perfect și doar felicitări merită băieții în această seară. Eu nu pot vorbi despre o revenire la Craiova. Mai am 3 ani de contract cu Rizespor și nu mă gândesc la asta momentan”, a declarat Valentin Mihăilă, conform

Ce a spus Valentin Mihăilă despre numirea lui Gică Hagi pe banca naționalei României

Echipa națională a României nu a reușit să se califice la Campionatul Mondial nici de această dată, iar următorul obiectiv este Campionatul European din 2028. Pentru această misiune, Valentin Mihăilă va fi, cel mai probabil, unul dintre jucătorii principali cu care „Regele” va ataca această calificare, însă el recunoaște că încă nu a apucat să discute despre acest aspect cu noul selecționer:

ADVERTISEMENT

„(n.r: despre cum va fi cu Gică Hagi pe banca naţionalei) O să vedem. Deocamdată nu am avut discuţii cu domnul selecţioner. Ne-am întâlnit, dar nu am apucat să discutăm mare lucru. Chiar vreau să văd cum ne va motiva (n.r: Gică Hagi), ce va schimba la noi, ce va încerca să jucăm. Sper să fie totul bine şi să avem rezultate”, a mai spus Vali Mihăilă.