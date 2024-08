Dialog sensibil între Gigi Becali și Marius Șumudică: „Mi-a salvat familia de atâtea ori! O să-l respect toată viața” Patronul de la FCSB s-a emoționat în direct

Marius Șumudică a făcut dezvăluiri emoționante despre ajutorul pe care l-a primit din partea lui Gigi Becali. Tehnicianul român a scos la iveală și partea sensibilă a patronului de la FCSB la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali și Marius Șumudică, dialog sensibil: „Mi-a salvat familia de atâtea ori! O să-l respect toată viața” Patronul de la FCSB s-a emoționat în direct

Relația dintre nu mai este la fel de strânsă ca în anii trecuți, iar patronul de la FCSB știe ce a cauzat asta: „Nu mai dă un telefon, pentru că nu s-a ținut de cuvânt cu ce a primis atunci”.

Marius Șumudică a dezvăluit care a fost promisiunea făcută patronului de la FCSB. Tehnicianul român și-a dat cuvântul că va prelua banca tehnică a „roș-albaștrilor” în trecut, însă acest lucru nu s-a întâmplat nici până în ziua de astăzi.

„Că nu m-am dus la FCSB. Recunosc, am avut ofertă de la FCSB și i-am promis, am stabilit tot. Mi-a acceptat toate condițiile, nu au negociat. Nu am întâlnit niciodată un patron cu care să discut și să îmi accepte toate condițiile.

Am intrat la el în curte și de până am ieșit mi-a acceptat absolut tot. Nu vreau să intru în alte amănunte, dar este un om care se ține de cuvânt până la sfârșit din momentul în care a promis ceva. Mi-a părut rău de relația Marius Șumudică – Gigi Becali.

Mi-a părut rău pentru că m-a ajutat în clipe grele pentru familia mea. Mi-a salvat familia de atâtea ori, m-a ajutat în momentul în care părinții mei erau intubați. O să-l respect toată viața mea”, a declarat Marius Șumudică.

Marius Șumudică l-a emoționat pe Gigi Becali: „Țin la tine”

Dezvăluirile lui Marius Șumudică de la FANATIK SUPERLIGA l-au emoționat pe Gigi Becali. Patronul de la FCSB a mărturisit că încă ține la tehnicianul român, chiar dacă uneori nu a arătat acest lucru.

„Și eu la fel Șumi. Eu mai glumesc, dar țin la tine la fel. Pentru mine tot Șumi ăla e”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA. Show-ul este live pe site-ul , de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

Ce contrat i-a propus Gigi Becali lui Marius Șumudică: „Îmi dădea mult dacă intram în grupe”

Marius Șumudică a dezvăluit . Patronul „roș-albaștrilor” era dispus să îi ofere un milion de euro dacă tehnicianul ar fi ajuns cu formația din Capitală în grupele Champions League.

„Eu știu foarte bine cum merge treaba la FCSB. Jucătorii acum, dacă iau campionatul, nu primesc nimic. Nu au nicio primă de campionat, nimic. Ei primesc bani doar dacă ajung în grupe. Așa era contractul pe care mi l-a oferit și mie. Îmi dădea mult dacă intram în grupe.

Cam un milion de euro dacă intram în grupele Champions League. Nu mai țin minte exact, dar era foarte mult. Spre exemplu, eu am luat 300.000 de euro când am luat campionatul cu Astra, îți dai seama că la FCSB e mai mult”, spunea Marius Șumudică în trecut.

DEZVALUIRI SOC! Marius Sumudica: “I-AM PROMIS CA VIN LA FCSB!” DIALOG SINCER cu Gigi Becali