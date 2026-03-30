Dialog uluitor Mircea Lucescu – soția Neli, de pe patul de spital: „Vreau să merg la Bratislava!” / „Schimb yala la ușă dacă pleci!”

Mircea Lucescu (80 de ani) a ajuns în stare gravă la spital, duminică, 29 martie. Din fericire, selecționerul României și-a revenit și a vrut să meargă alături de „tricolori” în Slovacia. Cea care l-a împiedicat să facă deplasarea a fost chiar soția antrenorului, Neli Lucescu (81 de ani).

Mircea și Neli Lucescu sunt căsătoriți din 1967. Neli avea 23 de ani, iar Mircea 22. Împreună au un fiu, pe Răzvan Lucescu, antrenorul lui PAOK, și doi nepoți, Matei și Maria-Luiza. Pentru prima dată în aproape 60 de ani de căsnicie, Neli Lucescu și-a convins soțul să stea departe de fotbal. Totul după ce selecționerul României a ajuns de urgență la de urgență la Spitalul Universitar. În urma unor investigații amănunțite, s-a stabilit că

„E bine, e zâmbăreț. El avea chef de plecat la Bratislava. El voia să meargă la meci, iar doamna Neli i-a spus ‘Alo! Vezi că schimb yala, dacă nu vii acasă’. El vorbea serios. Voia să meargă la meci. Dar nici doamna nu glumea (n.r. – râde). Mi-a spus că el voia să meargă la meci de ieri, că el e bine, că nu pățește nimic, dar l-a amenințat doamna Neli că schimba yala la ușă dacă pleacă”, a dezvăluit Dănuț Lupu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Cine va conduce naționala României

În urma înfrângerii cu Turcia, scor 0-1, în semifinala barajului de calificare la CM 2026, naționala României trebuie să joace un meci amical cu Slovacia, selecționată care, la rândul ei, a pierdut semifinala cu Kosovo, scor 3-4. Jocul de verificare se va disputa la Bratislava, marți, 31 martie, de la ora 21:45. .

„(n.r. – Doar faptul că s-a supărat doamna Neli l-a împiedicat?) Da. El a zis că nu concepe. Că el merge la meci, că el nu lasă echipa națională! Astea ar trebui spuse unora care l-au făcut în toate felurile și l-au jignit în ultimele 2 luni în ultimul hal. Nu că îi iau eu apărarea. Dar știi care e problema mea? El a vrut să plece din septembrie-octombrie. N-a vrut să mai antreneze. L-au rugat cei de la FRF, l-au disperat. Unde sunt marii antrenori pe care îi avem în România? N-a vrut nimeni să vină la naționala României. El dacă a stat și a antrenat aceste luni, a antrenat pentru că n-a vrut nimeni să antreneze echipa națională. L-au implorat, l-au disperat Burleanu și Stoichiță: Nu, nu că nu avem pe cine să punem! Unde sunt antrenorii români care se bat cu pumnii în piept, că fac ei, că dreg ei.

Venim doar când suntem pe locul 1? Când suntem pe locul 4 nu mai venim? Lumea ar trebui să aprecieze totuși că a făcut niște eforturi și s-a văzut că face eforturi. Un om la 80 de ani, bolnav și totuși să te duci să stai pe bancă. Înseamnă ori că iubești prea mult sportul ăsta sau că ai vrut să-i ajuți pe cei de la Federație, că nu au avut pe cine să pună. Eu i-am dat un mesaj ieri și i-am spus așa: ‘Ajunge! Ai dat prea mult fotbalului, iar sănătatea ta e mai importantă decât fotbalul’. Oricât de mult ai fi dator unui sport… Acum ce face? Se curăță că nu vrea nimeni să ia echipa națională?”, a adăugat fostul mare internațional român.

