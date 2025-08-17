Dialogul decisiv pe care Ion Marin l-a avut la turneul final U19 cu unul dintre titulari după observațiile psihologului. „L-a câștigat”

Naționala României U19 a ajuns anul acesta până în semifinalele EURO 2025, Andrei Vochin a dezvăluit cât de important a fost rolul psihologului în relația dintre selecționerul Ion Marin, , și un jucător aflat în regres.

ADVERTISEMENT

Fotbalistul salvat de la regres după ce Ion Marin a discutat cu psihologul naționalei U19

Reprezentativa U19 a naționalei României a făcut o figură frumoasă la europeanul de tineret din vara acestui an, însă totul a fost posibil datorită muncii și a coeziunii stabilite în vestiar.

Andrei Vochin, oficialul FRF, a dezvăluit că au existat probleme la un moment dat cu Luca Szimionaș, fotbalistul Veronei U20. Selecționerul Ion Marin a reușit să îl pună pe picioare în timpul turneului doar după intervenția crucială a psihologului din echipă.

ADVERTISEMENT

„Noi am pățit un lucru de ăsta cu Szimionaș la echipa de U19. El era lider de echipă la el la Verona Primavera acolo, doar că la echipa noastră națională era într-un regres. Și Ion Marin a început să vadă care era problema, nu își dădea seama ce se întâmplă și s-a folosit de psiholog.

Psihologul a venit cu o informație la el. Zice: ‘Vezi că Szimionaș nu este fericit pentru că la modul în care jucați dumneavoastră, el nu iese în evidență!’. I-a dat această informație, care i-a fost suficientă lui Ion Marin să înțeleagă de ce jucătorul este supărat și nu face ce trebuie să facă. La Ion Marin, fiind număr 6, trebuia să joace foarte simplu.

ADVERTISEMENT

S-a dus la jucător cu această informație și i-a zis: ‘Tu trebuie să înțelegi că tu ieși în evidență pentru toți specialiștii dacă faci lucrurile astea. Și vei vedea că vei fi cel mai apreciat dacă faci ceea ce știi. Nu te expune la lucruri pe care nu știi să le faci’. S-a întâmplat să dea și gol într-un meci”, a dezvăluit inițial Andrei Vochin.

ADVERTISEMENT

„Un copil, în fața antrenorului, este inhibat!”

Marius Șumudică a subliniat de asemenea importanța colaborării tinerilor jucători cu psihologii din cadrul clubului unde activează. Antrenorul consideră că fotbaliștii se pot deschide mult mai ușor, în primă fază, în fața unor oameni abilitați în acest sens.

ADVERTISEMENT

„Un copil, mai ales la 19 ani, că e copil, se deschide altfel în fața unui om, care are o școală, care știe cum să-l ia pe copilul respectiv ca să scoată de la el ceea ce vrea să afle. Pe când acest copil, dacă se duce în fața antrenorului, este inhibat. Nu vrea să își piardă postul în echipă, nu vrea să își piardă din încrederea pe care antrenorul trebuie să i-o dea.

Și atunci ține în el și nu dă aceste informații. Sunt oameni abilitați, oameni care au resurse și care pot scoate de la jucători anumite informații”, a completat Marius Șumudică.

„Este foarte greu unui jucător de fotbal să se deschidă în fața antrenorului!”

Adrian Ilie este de părere că un psiholog poate ajuta enorm tinerii jucători, însă lucrând individual cu aceștia, ci nu în grup. „Cobra” a invocat faptul că lucrul în grup conduce de multe ori la pierderea atenției și interesului.

„Sunt de acord. Noi am avut psiholog. E nevoie să lucreze individual cu ei, că dacă lucrezi în grup… cu 24 de jucători, nu mai sunt atenți. Nu mai erau atenți decât vreo 5, la un moment dat, după o ora.



Pentru mine, individual e foarte bine. De exemplu, ce face Meme la FCSB. Să duce printre ei la antrenament, mai stă de vorbă cu unul, îl ia pe altul a 2-a zi, îl mai întreabă… Este foarte greu ca un jucător de fotbal, la 23 de ani, să se deschidă în fața antrenorului, că își pierde calitatea lui, credibilitatea, și atunci are nevoie să vorbească cu altcineva!”, a spus și Adrian Ilie la FANATIK SUPERLIGA.