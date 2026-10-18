Dialogul genial pe care l-a avut Alex Dobre cu idolul Cristiano Ronaldo: „I-am spus că îmi fac părul ca el!” Cum au ajuns să vorbească. Exclusiv

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Rapid a învins cu 2-0 Corvinul Hunedoara . Atacantul s-a bucurat în stilul lui Cristiano Ronaldo la cele două reuşite. În trecut, fotbalistul Rapidului a avut şansa unui dialog cu superstarul portughez. Ce i-a transmis.

Alex Dobre, dialog cu Cristiano Ronaldo: „I-am spus că îmi fac părul ca el”

FANATIK în mai 2025, Alex Dobre a dezvăluit că a avut ocazia să vorbească la telefon cu Ronaldo prin intermediul unui coechipier. Românul a spus că superstarul a fost un tip amuzant şi că era foarte emoţionat să discute cu el:

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„În perioada în care eram în Anglia, i-am spus colegului meu de echipă, Jefferson Lerma, că îmi place foarte mult de Cristiano Ronaldo. Lerma juca în naționala Columbiei cu Cuadrado și mi-a făcut cadou un tricou. După care Lerma l-a sunat pe Cuadrado, când erau în vestiar la Juventus, și mi l-a pasat cam un minut. I-am zis că îmi fac părul ca el și râdea. Un tip super amuzant și mi-a plăcut. M-am emoționat foarte mult în momentul acela pentru că eram un puști, aveam doar 19 ani”, a povestit Dobre.

Dobre, asemănat de fanii Rapidului cu CR7: „Mă bucur că sunt asemănat cu un jucător de talie mondială”

După ce a ajuns la Rapid, fanii giuleşteni l-au asemănat cu Cristiano Ronaldo. Alex Dobre a spus că îşi doreşte să îşi facă el singur un nume în fotbal, dar e mândru că e comparat cu un jucător de talie mondială cum e CR7:

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„Mă bucur că suporterii mă aseamănă în oarecare fel cu Ronaldo, dar este mult spus. Ceea ce a făcut Ronaldo pentru fotbal și cât de puțin am făcut eu… Vreau să-mi creez numele meu, să inspir alți copii să mă urmeze ca un exemplu pozitiv și mă bucur că sunt asemănat cu un jucător de talie mondială”, a spus Alex Dobre în cadrul interviului acordat pentru FANATIK.

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Cum arată programul spartan de pregătire al lui Alex Dobre, copiat de la idolul său

Alex Dobre copiază inclusiv disciplina şi metodelele de pregătire ale lui Cristiano Ronaldo. Fotbalistul a povestit pentru publicaţia noastră că nu e greu să respecte programul de nutriţie şi antrenament al superstarului portughez, spunând că îşi doreşte ca la fiecare meci să fie în cea mai bună formă sportivă posibil. Dobre a spus şi cum arată programul spartan şi în ce constă:

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„O fac cu plăcere. La ora antrenamentului și a meciului mă simt în cea mai bună formă fizică și psihică și asta e cel mai important. Să simt că pot să îmi domin adversarul. Iar dacă mănânc corect, îmi iau suplimentele, mă recuperez cum trebuie, fac sală, investesc foarte mult timp, știu că e spre binele meu și mă ajută enorm pentru că poate adversarii mei nu fac aceste lucruri. Mie îmi iese asta, sunt într-un continuu progres și vreau să devin cea mai bună versiune a mea.

Încep dimineața cu mobilitate, apoi îmi iau micul dejun și vin la antrenament. Fac prevenție, după care îmi fac programul de sală pe care îl am cu antrenorul meu personal din Portugalia. Urmează refacerea cu gheață și masaj, după care merg acasă. Mai dorm la prânz, pentru că îmi place să mă odihnesc la prânz. Apoi merg la un film, mă plimb cu soția, mai joc un puddle, tot activ sunt. Sunt chiar o persoană hiperactivă. Soția mea e tipul de persoană căreia îi place să stea la plajă, iar mie îmi place să mă dau cu ski-jet-ul, să sar cu aia, să fac tot felul de nebunii”, a povestit Alex Dobre.

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În actuala stagiune, Alex Dobre a evoluat în 13 meciuri şi a marcat cinci goluri pentru echipa lui Daniel Pancu. Atacantul are contract cu Rapid până în vară, iar giuleştenii riscă să îl piardă gratis.