Înfrângerea cu PSG a fost cea mai drastică pe care Barcelona a suferit-o în ultimii ani la nivel de competiții europene, iar camerele video au surpuns un dialog incredibil între Pique și coechipieri. Haosul de la gruparea catalană este descris exact, dar și relațiile reci care există între jucătorii de pe Camp Nou.

Deși Barcelona a deschis scorul în minutul 27, prin penalty-ul transformat de Messi, parizienii au revenit pe tabelă. Mbappe cu un hattrick și Moise Kean au stabilit în mare parte soarta calificării încă din prima manșă.

Pochettino a reușit să își mobilizeze exemplar jucătorii pentru această partidă, complet diferit față de haosul care domină vestiarul Barcelonei în mandatul olandezuluiRonald Koeman.

Dialogul incredibil dintre Pique și coechipieri la înfrângerea cu PSG. Clipul video care arată haosul de la Barcelona

Gerard Pique a revenit pe teren după o absență îndelungată cauzată de o accidentare și nu s-a abținut să își critice jucătorii pentru modul în care aceștia se exprimă pe teren. Înregistrarea video evidențiază cât de nemulțumit este acesta de pozițonarea colegilor în raport cu ce ar trebui să joace echipa.

-Pique: O posesie lungă, un rahat de posesie. Ma c** in ea! Haideți! Posesie lungă!

-Griezmann: Liniștește-te, nu mai țipa, în p**** mă-tii!

-Pique: Sa mă f**, Grizzi!. In p**** mă-tii! Suferim și e de 5 minute așa!

-Griezmann: Nu țipa la mine, și eu sufăr!

-Pique: Să mă f**, alergăm ca nebunii!

-Griezmann: Și eu alerg ca nebunul!

Având o posesie sterilă, Barcelona este departe de nivelul arătat în perioada în care Pep Guardiola se afla pe banca tehnică de pe Camp Nou. Jucătorii nu mențin distanța corectă între compartimente și nu acoperă la timp spațiile din defensivă.

Pe lângă înfrângerea categorică suferită aseară, Barcelona a stat dezastruos și la capitolul eficiență, cu doar 8 șanse de gol create față de cele 17 ale formației lui Pochettino. Mai mult de atât și la nivel individual catalanii au suferit, cu excepția lui Messi, cea mai bună notă a primit-o Griezmann, 6,9, modest pentru o partidă de o asemenea anvergură.

Ronald Koeman face apel la orgoliul jucătorilor

Ronald Koeman a încercat după umilința cu PSG să facă apel la orgoliul jucătorilor. La finalul partidei a declarat că întreaga echipă trebuie să creadă în șansa pe care o mai au la calificare și să încerce “remontada” pe Parc des Princes.

“Nu ne-am prezentat bine, este clar că nu am prins o zi bună. Cei de la PSG au jucat în viteză, au avut alt ritm, iar Mbappe a prins o zi fabuloasă. Nu putem să aruncăm prosopul, trebuie să mergem înainte. Trebuie să ne ridicăm de la podea.

Mai avem un meci de jucat și trebuie să dăm totul. Astfel de meciuri pot fi câștigate numai de către echipe, nu de către jucători. Avem un jucător precum Leo Messi, care poate decide singur multe meciuri, dar la acest nivel este nevoie de înteaga echipă. PSG a controlat centrul terenului, pot doar să-i felicit pentru rezultatul obținut”, a declarat antrenorul Barcelonei.