Sport

Dialogul lui Valeriu Iftime cu jurnaliștii, întrerupt! Ce i-a strigat un fan în fața Arenei Naționale, după FCSB – Botoșani 2-1

Valeriu Iftime s-a declarat dezamăgit de prestaţia echipei sale în meciul cu FCSB, iar apoi dialogul cu jurnaliştii a fost întrerupt de un fan turbulent care l-a înjurat pe patronul Botoşaniului.
Marian Popovici
05.02.2026 | 23:33
Dialogul lui Valeriu Iftime cu jurnalistii intrerupt Ce ia strigat un fan in fata Arenei Nationale dupa FCSB Botosani 21
ULTIMA ORĂ
Dialogul lui Valeriu Iftime cu jurnaliştii după FCSB - FC Botoşani 2-1, întrerupt de un fan turbulent! Patronul oaspeţilor, înjurat. Sursa: captură Gsp
ADVERTISEMENT

FCSB a câştigat cu 2-1 meciul împotriva celor de la FC Botoşani. Campionii en-titre au marcat prin Thiam şi Darius Olaru, în timp ce oaspeţii au înscris prin Kovtalyuk. Cu cele trei puncte, roş-albaştrii rămân în lupta la play-off.

Valeriu Iftime, dezamăgit după FCSB – FC Botoşani 2-1: „Pe partea dreaptă ne-au făcut zob!”

Valeriu Iftime a fost dezamăgit de evoluţia echipei sale, recunoscând superioritatea FCSB-ului. Patronul celor de la FC Botoşani este îngrijorat de seria slabă a echipei sale, spunând că a ajuns cuţitul la os:

ADVERTISEMENT

„Nu știu de ce au fost obosiți. Nici FCSB nu a fost o super echipă, au tras de timp, dar nu e un meci de referință pentru ei. Oricum, după meciul de azi, nu cred că avem față de play-off. Așa văd eu. Nu, FCSB nu începe să arate dinții de crocodil.

A avut șanse bune, dar am avut portarul bun. Ei sunt buni, pe partea dreaptă ne-au făcut zob. Mergem înainte. Suntem cu apa până la gât. Dacă suntem în stare să înotăm, bine, dacă nu, rămânem aici.

ADVERTISEMENT
VIDEO EXCLUSIV Cum arată „Săptămâna Iadului” din Armata Română: testul extrem care decide...
Digi24.ro
VIDEO EXCLUSIV Cum arată „Săptămâna Iadului” din Armata Română: testul extrem care decide cine merită bereta verde a Forțelor Speciale

Măcar astăzi am dat gol. Au avut și ei ocazii. Nu poți să spui că nu am avut noroc în seara asta. Au fost mai buni decât noi, cu toate trucurile lor, cu trasul de timp. E păcat, am fost timorați.

ADVERTISEMENT
Cristina a murit la doar 21 de ani. Cauza decesului a surprins o...
Digisport.ro
Cristina a murit la doar 21 de ani. Cauza decesului a surprins o țară întreagă

Unul dintre fundașii centrali mi s-a părut destul de subțire, pe dreapta am fost cu Pavlovic, improvizație. Nu pot decât să fiu dezamăgit de mine, nu de jucători sau de antrenor. Am crezut că suntem mai buni, am crezut că suntem o echipă de play-off.

Ei sunt buni, dar în seara asta am jucat prost. Să știți că FCSB poate să intre în play-off. O bate și pe Galați și vine lângă noi. Am fost fericit după gol, am crezut că facem egal”, a spus Valeriu Iftime, după meci.

ADVERTISEMENT

Dialogul lui Iftime cu jurnaliştii, întrerupt!

Declaraţiile patronului de la FC Botoşani au fost întrerupte de un fan turbulent care l-a înjurat pe Valeriu Iftime. Apoi, omul de afaceri s-a dus în direcţia fanului pentru a-l întreba de ce îl înjură, dar respectivul suporter şi-a continuat tirul:

„Blatistule, hoțule! Ești cel mai mare hoț!”, a strigat bărbatul în direcţia lui Iftime. Când a văzut că nu are cu cine să se înţeleagă, patronul celor de la FC Botoşani a plecat în direcţia maşinii sale. (VEZI VIDEO)

E oficial! FCSB i-a anunțat plecarea lui Dennis Politic la Hermannstadt. Cum va...
Fanatik
E oficial! FCSB i-a anunțat plecarea lui Dennis Politic la Hermannstadt. Cum va fi împărțit salariul jucătorului. Update exclusiv
I-a mărit salariul! Anunțul lui Gigi Becali după FCSB – Botoșani 2-1: „Dublu”
Fanatik
I-a mărit salariul! Anunțul lui Gigi Becali după FCSB – Botoșani 2-1: „Dublu”
Gigi Becali, euforic după FCSB – FC Botoşani 2-1: „Au dat război, toată...
Fanatik
Gigi Becali, euforic după FCSB – FC Botoşani 2-1: „Au dat război, toată echipa! Am distrus adversarul, l-am năucit” Ce spune de play-off
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Mirel Rădoi, revenire de senzație pe banca tehnică! E incredibil ce echipă îl...
iamsport.ro
Mirel Rădoi, revenire de senzație pe banca tehnică! E incredibil ce echipă îl dorește insistent pe român
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!