Dialogul lui Valeriu Iftime cu jurnaliștii, întrerupt! Ce i-a strigat un fan în fața Arenei Naționale, după FCSB – Botoșani 2-1

FCSB a câştigat cu 2-1 meciul împotriva celor de la FC Botoşani. Campionii en-titre au marcat prin Thiam şi Darius Olaru, în timp ce oaspeţii au înscris prin Kovtalyuk. Cu cele trei puncte, roş-albaştrii .

Valeriu Iftime, dezamăgit după FCSB – FC Botoşani 2-1: „Pe partea dreaptă ne-au făcut zob!”

, recunoscând superioritatea FCSB-ului. Patronul celor de la FC Botoşani este îngrijorat de seria slabă a echipei sale, spunând că a ajuns cuţitul la os:

„Nu știu de ce au fost obosiți. Nici FCSB nu a fost o super echipă, au tras de timp, dar nu e un meci de referință pentru ei. Oricum, după meciul de azi, nu cred că avem față de play-off. Așa văd eu. Nu, FCSB nu începe să arate dinții de crocodil.

A avut șanse bune, dar am avut portarul bun. Ei sunt buni, pe partea dreaptă ne-au făcut zob. Mergem înainte. Suntem cu apa până la gât. Dacă suntem în stare să înotăm, bine, dacă nu, rămânem aici.

Măcar astăzi am dat gol. Au avut și ei ocazii. Nu poți să spui că nu am avut noroc în seara asta. Au fost mai buni decât noi, cu toate trucurile lor, cu trasul de timp. E păcat, am fost timorați.

Unul dintre fundașii centrali mi s-a părut destul de subțire, pe dreapta am fost cu Pavlovic, improvizație. Nu pot decât să fiu dezamăgit de mine, nu de jucători sau de antrenor. Am crezut că suntem mai buni, am crezut că suntem o echipă de play-off.

Ei sunt buni, dar în seara asta am jucat prost. Să știți că FCSB poate să intre în play-off. O bate și pe Galați și vine lângă noi. Am fost fericit după gol, am crezut că facem egal”, a spus Valeriu Iftime, după meci.

Dialogul lui Iftime cu jurnaliştii, întrerupt!

Declaraţiile patronului de la FC Botoşani au fost întrerupte de un fan turbulent care l-a înjurat pe Valeriu Iftime. Apoi, omul de afaceri s-a dus în direcţia fanului pentru a-l întreba de ce îl înjură, dar respectivul suporter şi-a continuat tirul:

„Blatistule, hoțule! Ești cel mai mare hoț!”, a strigat bărbatul în direcţia lui Iftime. Când a văzut că nu are cu cine să se înţeleagă, patronul celor de la FC Botoşani a plecat în direcţia maşinii sale. ( )