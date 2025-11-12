Dialogul pe care Florentin Petre l-a avut cu Politic înaintea transferului la FCSB: “Dennis, eu n-aș putea să fac asta niciodată”

ADVERTISEMENT

Vara anului 2025 a avut parte de unul dintre interesante schimburi între Dinamo și FCSB. „Câinii” l-au cedat pe Dennis Politic, iar campioana en-titre l-a trimis pe Alexandru Musi, plus aproape un milion de euro. Florentin Petre a vorbit despre afacerea făcută, dar și despre cazul lui Politic la FCSB.

Florentin Petre laudă schimbul Politic – Musi dintre Dinamo și FCSB

Dinamo este cea care, până acum, a ieșit în câștig în urma schimbului cu FCSB. Alexandru Musi s-a adaptat rapid la noua echipă, pentru care a contribuit deja la mai multe reușite. Florentin Petre a evidențiat cât de important este tânărul jucător în angrenajul echipei.

ADVERTISEMENT

„Nu pot să spun că doar Dinamo a câștigat din punctul ăsta de vedere, pentru că Dennis e fotbalist. Dennis e fotbalist. Lui Dennis îi trebuie încredere, trebuie lăsat să joace, trebuie să fie sănătos în primul rând. Dacă îi dai încredere să joace 3-4-5 meciuri la rând și îl lași să se desfășoare cum vrea el, e fotbalist.

Noi am făcut o afacere foarte bună cu Musi. Aveam nevoie și de under, iar el este un under de calitate și ne ajută extraordinar de mult în concepția noastră de joc și de tot ceea ce ne dorim acolo!”, a spus inițial Florentin Petre.

ADVERTISEMENT

Ce îi lipsește, de fapt, lui Dennis Politic pentru a se impune la FCSB

Dennis Politic a debutat cu gol la FCSB, în Supercupa câștigată în fața celor de la CFR Cluj. Ce a urmat apoi pentru fotbalist n-a fost ceea ce sperase, el intrând pe o pantă descendentă. Florentin Petre știe de ce are nevoie fotbalistul pentru a performa la maxim.

ADVERTISEMENT

„Îl cunosc, am avut discuții cu Dennis. Îi lipsește încrederea. Lasă-l să joace. Vorbim așa în general despre jucători. Sunt jucători care rezistă foarte bine la presiune și sunt jucători pe care trebuie să-i ajuți să îți atingă potențialul maxim. Dennis este unul dintre jucătorii care trebuie să vorbești cu ei, trebuie să-i dai încredere, trebuie să-l ajuți atunci când are nevoie, trebuie să-i spui niște cuvinte frumoase atunci când merită și atunci când nu merită trebuie să-l susții în toate lucrurile, pentru că așa-ți câștigi vestiarul.

Eu așa am avut rezultate și așa mă iubesc jucătorii. Pentru că le vorbesc pe limba lor și le explic lucrurile. Cu Dennis am avut discuții extraordinar de multe, dar nu puteam să gestionez accidentarea. Aia nu ținea de mine”, a mai spus oficialul dinamovist.

ADVERTISEMENT

Problema medicală majoră cu care se confruntă Dennis Politic

Dennis Politic se confruntă de mai mult timp cu o problemă musculară care îl face să cedeze extrem de repede. Florentin Petre a explicat cum îl afectează pe fotbalist faptul că nu are mușchii la fel de dezvoltați.

„Am înțeles că acolo au găsit problema pe care a avut-o Dennis. Undeva un mușchi mai dezvoltat decât celălalt. Și în momentul când ambii mușchi nu-ți lucrează 100%, la un moment dat unul cedează. Și ținând cont de pregătirea pe care o făceam și antrenamentele, mai ales cele fizice și intensitatea și rapiditatea antrenamentelor, la un moment dat, dacă nu ești bine sau foarte bine din toate punctele de vedere, cedează”, a mai spus Florentin Petre.

Politic înapoi la Dinamo? Florentin Petre a spus totul despre fostul jucător al „câinilor”

Ulterior, Florentin Petre a vorbit despre posibilitatea ca Dennis Politic, , să revină la formația din „Ștefan cel Mare”. Fostul mare atacant al „câinilor” a dezvăluit și ce a discutat cu jucătorul.

„De ce nu? Care ar fi problema dacă s-ar întoarce la Dinamo? Este un jucător profesionist, cum și Musi să se întoarcă înapoi. Am vorbit și eu cu el, da. Niciodată nu se va mai întoarce. Copil fiind, nu se știe ce se întâmplă peste 4-5 ani.

Eu am avut o discuție cu Dennis pe tema asta. Și i-am zis, Dennis, în România acum, eu nu aș putea să merg acolo niciodată, că n-am cum. I-am zis că, în cazul lui, nu are ADN dinamovist în sânge ca să spună domne, regretă fanii că am jucat la juniori, am stat la Dinamo 30 și ceva de ani și să merg la Steaua să joc. Ție lumea n-ar trebui să-ți facă nimic, ok, te ceartă un meci, două, trei, poate toată viața, că asta e viața. După te uită!”, a concluzionat Florentin Petre la „FANATIK Dinamo”.