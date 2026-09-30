„Diamantul” visat de Gică Hagi e polonez! Are 18 ani și o clauză de reziliere cât jumătate din naționala României

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Polonia, următoarea adversară a României din grupa Ligii Națiunilor, are un „diamant” în curte. Oskar Pietuszewski (18 ani) este produsul .

Oskar Pietuszewski, fenomenul Poloniei la 18 ani

România se deplasează în Polonia după un început de coșmar în Liga Națiunilor. „Tricolorii” au pierdut cu Suedia, 1-2, și Bosnia, 2-4, și au coborât pe locul 4 în grupă. O clasare sub primele două poziții îi poziționează pe elevii lui Gică Hagi în urna a treia la tragerea la sorți pentru preliminariile Campionatului European din 2028. Ceea ce înseamnă că, aproape inevitabil, vor întâlni două forțe ale Europei.

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Pe lângă nevoia de puncte în ultimele două meciuri, cu Polonia, în Varșovia, și cu Suedia, pe Arena Națională, „Regele” mai trebuie să stopeze un pericol. Este vorba despre Oskar Pietuszewski, fotbalistul de 18 ani care a făcut senzație în tricoul lui FC Porto sezonul trecut.

Inițial, puștiul nu a fost convocat de Jan Urban (64 ani) pentru partidele din Liga Națiunilor, din cauza accidentării la coapsă pe care a suferit-o. Numai că a revenit miraculos pe 20 septembrie, iar să apeleze la serviciile sale. Deocamdată, a fost protejat și nu a fost aruncat în luptă în jocurile cu Bosnia, 0-0, și Suedia, 1-3. Însă, sunt șanse mari să-l folosească chiar împotriva României. Având în vedere că polonezii au acumulat un singur punct în două meciuri.

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Plângea pentru că nu dorea să iasă de pe terenul de fotbal

Oskar Pietuszewski a fost cumpărat în ianuarie 2026 de către Porto. Atunci, Jagiellonia primea 8 milioane de euro în schimbul atacantului lateral stânga. În prezent, după 19 meciuri pentru colosul din Portugalia, în care a marcat 3 goluri și a oferit 4 pase de gol, cota fotbalistului a explodat la 25 de milioane de euro, potrivit publicației Transfermarkt.

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Povestea lui Oskar Pietuszewski cu fotbalul a început la 5 ani, când mama sa l-a dus prima dată la antrenament la academia Talent Białystok, în 2013. Primul său antrenor dezvăluia că puștiul era atât de pasionat de fenomen, încât la un turneu a început să plângă pentru că a fost înlocuit. Nu pentru că era lovit sau din cauza faptului că jucase prost, ci din simplul motiv că nu voia să părăsească terenul. Nu dorea să se oprească din jucat. Fix atitudinea pe care Gică Hagi o menționează de când a preluat mandatul de selecționer.

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Plângea excesiv și când echipa sa pierdea. Același antrenor povestește că imaginea avea o tentă comică, având în vedere că purta ochelari, asemănători cu cei ai lui Edgar Davids, iar lentilele i se abureau până ce vederea devenea imposibilă.

Competitivitatea și dorința de a fi cel mai bun i-au făcut pe suporterii lui Porto să-l adore. Aceștia îl numesc „Quaresma polonez”, aluzie la campionul european din 2016 care a fermecat fotbalul mondial cu driblingurile sale fine. Însă, succesul nu l-a acaparat. În luna mai a acestui an, fix când a devenit campion în Portugalia, a susținut examenul de Bacalaureat. Oskar Pietuszewski a precizat că, indiferent de performanțele sportive, școala trebuie terminată.

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Oskar Pietuszewski are o clauză de reziliere cât jumătate din naționala României

Portughezii au observat rapid talentul lui Pietuszewski. Așa că i-au fixat o clauză de reziliere de 60 de milioane de euro. Doar că suma nu s-a transformat într-un obstacol. Deja mai multe cluburi din Premier League și-au manifestat interesul pentru extrema stângă.

În prezent, fotbalistul polonez valorează jumătate din naționala României. Lotul de 33 de jucători convocat de Gică Hagi are o valoare de piață de 126 de milioane de euro, potrivit publicației Transfermarkt. Aproape jumătate din banii pe care Porto vrea să îi ia pe Oskar Pietuszewski.

Spre exemplu, cel mai valoros fotbalist român de 18 ani din campionatul României este Alexandru Stoian, de la FCSB. Atacantul grupării roș-albastre este cotat de 550.000 de euro, dar deocamdată nu a fost convocat la prima reprezentativă, așa cum se întâmplă cu Oskar Pietuszewski la polonezi.