Diana Bart, mamă pentru a doua oară. Ce nume i-a dat micuței

Emoții mari pentru Diana Bart (38 de ani) care a devenit mamă pentru a doua oară, în cursul zilei de vineri, 17 iulie. Frumoasa prezentatoare de la Prima TV a devenit tot mamă de fetiță, acasă având-o pe Maira care în luna mai a împlinit 3 ani.

Prezentatoarea „Flash Monden” a născut prin cezariană la o clinică privată din București, precizând și ce nume va purta micuța. Frumoasa brunetă a declarat că a ales pentru cea de-a doua fetiță un nume de sfânt, aceasta primind la naștere prenumele Maria.

„Mă bucur că suntem bine și mulțumesc doctorilor pentru implicare, într-o perioadă dificilă. Sunt foarte fericită că totul a decurs cu bine!”, a declarat vedeta, potrivit cancan.ro.

Diana Bart este căsătorită cu Mihai Dumitrescu din septembrie 2017, după ce înainte a mai avut un mariaj despărțindu-se după numai 2 ani. Prezentatoarea de la Prima TV este extrem de fericită, mai ales de când a devenit mamă.

Vedeta a născut pentru prima oară în mai 2017, o fetiță pe nume Maira, iar acum a venit pe lume cel de-al doilea copil al cuplului, tot o fetiță. Diana Bart a mărturisit că a ales pentru bebeluș numele Maria după lungi discuții cu soțul ei.

Întrebată despre kilogramele în plus pe care le-a acumulat în sarcină, aceasta a mărturisit că a luat 13, la fel ca la prima sarcină. Având în vedere cât de repede a slăbit prima oară este de așteptat ca și acum să revină la silueta de dinainte de sarcină într-un timp relativ scurt.

„Am fost foarte activă acum, ca și data trecută. Văzută la ecografie, bebelușa seamănă perfect cu Maira când era în burtică. Și, tot ca data trecută, acum am luat în greutate fix 13 kg.

Aveam 52 kg, acum am 65 kg. Data trecută, după ce am născut, mai aveam 2 kg în plus, pe care le-am dat jos în mai puțin de o lună, burta mi s-a tras imediat datorită alăptatului.

Sper ca și din acest punct de vedere acum să fie la fel”, a povestit Diana Bart cu ceva timp înainte să nască pentru a doua oară, relatează click.ro.

