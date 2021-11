Diana Belbiță iese din cușcă! Ce meserie va îmbrățișa singura româncă din UFC: „Am niște emoții uriașe”. Exclusiv

Diana Belbiță (25 de ani) rămâne cel mai important nume românesc din artele marțiale mixte. „ , lucru dovedit și în ultima săptămână.

Joi, 11 noiembrie, luptătoarea le-a dat o veste excelentă fanilor ei și împătimiților de MMA din România. Severineanca a semnat un nou contract cu UFC. Cinci zile mai târziu, luptătoarea a venit cu un nou anunț.â

Diana Belbiță va comenta meciuri de MMA pentru o promoție din Canada

În Canada, țara în care locuiește și se antrenează, ia startul o nouă promoție de MMA, „Tarps Off Fight Club”, iar Diana Belbiță va îmbrățișa meseria de comentator.

„Suntem mândri să vă anunțăm că Diana Belbiță și Ben Davis vor fi în echipa de comentariu la gala TOFC 1. Două lupte pentru titlu la Cascada Niagara”, a fost anunțul organizatorilor.

Ben Davis, cel care o va însoți pe Belbiță la masa de comentariu este un cunoscut comentator și analist al galelor UFC, cea mai prestigioasă promoție de MMA din lume.

Reacția „Prințesei Războinice” nu a întârziat să apară, ea comentând anunțul pe contul oficial de Instagram.

„Sunt încântată să vă anunț că voi face parte din echipa de comentariu la TOFC 1. Fiți siguri că nu ratați prima gală a celei mai noi promoții de MMA din Canada și pe mine, pentru prima dată în calitate de comentator”, a scris Diana Belbiță.

18 decembrie este data la care are loc TOFC 1, gala comentată de Diana Belbiță

„Niciodată nu am știut cum e să fii atât de aproape de acțiune”

După aflarea vești, FANATIK a luat legătura cu Diana Belbiță, care a comentat în detaliu ce reprezintă pentru ea să fie de cealaltă parte a cuștii în calitate de comentator.

„Mereu am văzut și am simțit cușca din interior, dar niciodată nu am știut cum este să fii atât de aproape de acțiune și să vorbești despre fiecare aspect al unei lupte. Când mă uit la TV la o gală de MMA, mereu comentez ceea ce se întâmplă, chiar dacă sunt singură și nu mă aude nimeni.

Pur și simplu fac asta pentru mine. Așa că, atunci când am fost contactată de cei de la TOFC, m-am gândit că ar fi interesant să fac acest lucru și în mod oficial. Am niște emoții uriașe, deoarece va trebui să comentez în limba engleză, și pentru că este un eveniment profesionist transmis la televizor. Deci, mă vor auzi foarte mulți oameni din întreaga lume.

Mă consolează gândul că micile greșeli pe care le voi face, dar și accentul european, fac parte din naturalețea mea, iar organizatorii își doresc exact acest lucru”, a declarat Diana Belbiță pentru FANATIK.

Diana Belbiță, singura luptătoare din România cu victorie în UFC

are la activ trei meciuri în UFC. Începutul a fost mai greu pentru sportiva în vârstă de 25 de ani, ea pierzând primele două lupte. S-a revanșat însă în ultimul meci, atunci când a reușit să devină prima româncă din istorie care obține o victorie în promoția miliardarului Dana White.

Pe 24 iulie, anul acesta, Belbiță a câștigat în fața americancei Hannah Goldy. Lupta a durat trei reprize, românca primind victoria în urma deciziei unanime a arbitrilor. A fost pentru prima dată când românca a luptat la categoria „strawweight” (52 de kilograme), cea mai ușoară din MMA.