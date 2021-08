Diana Belbiță a postat un mesaj după ce s-a speculat că este împreună cu Marius Crăciun de la Survivor România. Cei doi au fost apropiați și acum doi ani, atunci când erau concurenți la Ferma de la Pro TV.

Cei doi i-au lăsat fără cuvinte pe fani în urmă cu câteva zile, atunci când s-au întâlnit la o terasă. Și mamele lor au ieșit împreună cu ei. Șocul a fost mare pentru fani după ce au apărut și fotografii cu ei îmbrățișați la terasă, postate chiar de ei.

Diana Belbiță, mesaj după ce s-a speculat că este împreună cu Marius Crăciun de la Survivor România. Sportiva a lămurit tot

Diana Belbiță a postat un mesaj după ce s-a speculat că ea și ar forma un cuplu. Sportiva le-a dat de înțeles internauților că este singură și fericită în acest moment.

Tânăra a postat două fotografii care au primit aproape 20.000 de like-uri și sute de comentarii. Descrierea aleasă a fost una pe măsură: „…in a loving relationship with myself (n.r. într-o relație de iubire cu mine însămi)”.

Urmăritorii i-au lăsat numeroase comentarii în care o complimentează pe Diana. „Superbă”, „Ești o femeie norocoasă”, „Frumusețe rară”, au fost doar câteva dintre mesajele venite din partea fanilor.

au participat la Ferma în 2019, show pe care fostul Războinic de la Survivor România l-a și câștigat.

La momentul respectiv au existat zvonuri conform cărora legătura dintre ei ar fi mai mult decât o prietenie. Amândoi au negat acest lucru.

În plus, cei doi s-au distanțat din motive ce țin de viața profesională. Diana a plecat în străinătate pentru a-și continua luptele UFC, iar Marius a avut proiecte în România. O relație de iubire ar fi dificilă pentru ei, din moment ce se află la mii de kilometri unul de celălalt.

Recent, sportiva a fost întrebată de fani ce relație are cu Marius Crăciun, iar aceasta a răspuns că sunt doar prieteni. „Da, evident că încă suntem prieteni. Prieteniile nu se șterg așa ușor”.

Ce spunea Marius Crăciun în 2019

Acum doi ani, Marius Crăciun a vorbit despre relația cu Diana Belbiță. Sportivul susținea că sunt doar prieteni și că se bucură pentru că urmează să plece în Canada pentru a-și continua cariera.

„Nu e vorba de îndrăgostit sau de vreo relație. Ne-a legat o prietenie frumoasă și mă bucur că am întâlnit-o. Mă bucur că are această șansa să plece în Canada, plus că să nu uităm, a semnat un contract cu cea mai mare promoție, UFC.

Este o realizare pentru ea și trebuie să își dezvolte această carieră pentru care a muncit din greu de mic copil”, a declarat Marius în 2019, potrivit