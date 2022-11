Diana Bulimar de la America Express e îndrăgostită, dar nu vrea să audă de măritiș! ”Nu cred în căsătorie”

Diana Bulimar, fosta campioană europeană, trăiește departe de ochii presei o poveste de iubire alături de Radu, partenerul alături de care și-a găsit liniștea după mai multe relații eșuate.

Diana Bulimar, niciodată la altar, deși simte că și-a găsit jumătatea

nu-și mai ascunde viața privată, și, în exclusivitate pentru FANATIK povestește totul despre partenerul ei, pe care l-a ținut departe de ochii curioșilor. Didi afirmă că a învățat din greșelile din trecut, motiv pentru care, acum este mult mai atentă la ce spune sau postează cu partenerul ei de viață.

Rănită de bărbații alături de care a mai încercat de-a lungul anilor să-și clădească o relație, , și nu pe el, încercând să se folosească de notorietatea ei pentru a se realiza.

”Am învățat din greșeli! Am fost tânără și am pus anumite poze, pe care după le-a regretat. Cred că fiecare adolescentă trece prin lucrurile astea. Radu a fost primul băiat în care eu am putut să am încredere, iar el a văzut ceva în mine mai mult decât sunt. Majoritatea băieților cu care am fost vedeau doar faptul că sunt o sportivă. Mi-am îndeplinit un scop, am avut un hobby și l-am învins. Sunt campioană și atunci toată lumea zicea – ești realizată, trebuie să mă realizez eu.

Ei bine, Radu a fost primul care a venit și a spus – tu ai o poveste în spate. Tu acum trebuie să continui să dai și altora povestea – el a fost cel care a venit cu inițiativa podcast-ului. El a fost cu inițiativa de a discuta mult mai mult cu oamenii, cu sportivele și să nu mai facem din gimnastica un sport tabu”, a mărturisit Diana Bulimar.

Diana Bulimar: ”Nu vă voi mărita pentru că nu-mi doresc”

Întrebată de reporterul FANATIK dacă simte că Radu este jumătatea ei, Diana este de părere că acum și-a găsit cel mai bun coechipier. Cu toate astea, nu-și dorește să se căsătorească, pentru că, susține ea, un inel nu va schimba cu nimic ceea ce simte.

Rochia albă și copiii nu sunt o prioritate în viața ei acum, dar nu neagă că se vede mamă. Spune că gimnastica nu i-a răpit nimic, totuși simte că este momentul să-și trăiască viața la maxim și să petreacă momente de neuitat alături de iubit.

”În momentul de față eu cred că este cel mai bun coechipier pe care l-am avut până acum. Nu, nu vă voi mărita pentru că nu-mi doresc. Nu cred în căsătorie, în acest lucru. Nu cred că un inel poate să îți schimbe mentalitatea și să devii altceva. Da, îmi doresc să stau lângă el și alături de el foarte mult timp, dar n-am nevoie de acest lucru și chiar nu îmi doresc să mă văd într-o rochie albă.

Și pe partea cealaltă, eu antrenez câteva zeci de copii în fiecare zi, nu simt lipsă nici de lucrul acesta. Plus că da, m-am gândit că undeva, după 30 și ceva de ani va urma poate și pasul acesta (de a deveni mamă, n. red.), dar cred că mai am timp. Nu simt neapărat că gimnastica mi-a răpit ceva, doar că simt că trebuie să-mi trăiesc acum viața la maxim, ca o adolescentă”, a mai dezvăluit fosta campioană.

Pozele și hainele au scos-o din zona de confort pe Diana Bulimar

După sport este greu să mai găsești ceva care să te pasioneze atât de tare, dar, Diana Bulimar, prin intermediul iubitului ei a făcut cunoștință cu fotografia și implicit cu moda. Locuri unicate, haine inedite și ai rețeta perfectă pentru o imagine instagramabilă. Asta crede sportiva după ce a dat de gustul acestui hobby.

”După sport nu știi niciodată care este hobby-ul tău, care este pasiunea ta, pentru că tu ți-ai îndeplinit un obiectiv, mai ales dacă ai avut performanță într-un sport și îți dorești și altceva. Și nu prea te regăsești în acel ceva. Eu l-am găsit, am găsit această fotografie, l-am găsit și pe Radu care îmi este alături în tot și mă ajută foarte mult. Chiar am o viață foarte frumoasă.

Mă pasionează pentru că până la urmă face parte din munca mea, dorind să fac aceste poze pe instagram. Locurile sunt ușor de găsit, mai ales că România este o țară foarte frumoasă, cu hainele este mai greu. Încerc să caut lucruri unicat. Face parte din hobby-ul meu și atunci a reușit să mă pasioneze și această parte”, a mai punctat Didi.

”Să se vadă, un pic, o burtică, să se vadă un umăr”

Diana Bulimar, după o viață petrecută în costumul de gimnastică, recunoaște că îi place acum să cocheteze și cu rochiile, cu un umăr descoperit, cu buricul, discret, la vedere, dar nu neagă că treningul este la îndemână în situațiile de panică.

”De multe ori sunt foarte comodă, adică treningul îmi este la îndemână întotdeauna, dar îmi place să mai am și sclipiri din acestea. Să se vadă, un pic, o burtică, să se vadă un umăr.

Nu trecem mai departe, înțelegeți unde merg, dar da, îmi place să mă asortez și cel puțin la evenimente, să pun și puțin fond de ten pe față”, a mai spus antrenoarea de gimnastică.