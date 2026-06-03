Diana Bulimar, imagini neașteptate cu căminul din Onești: ”M-au făcut să înțeleg de ce iubesc acest sport”

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Pe rețelele de socializare Diana Bulimar a postat mai multe imagini neașteptate cu căminul din Onești. Ce a povestit, de fapt, fosta sportivă româncă despre antrenorii care i-au fost alături. Toată lumea a rămas uimită.

Diana Bulimar, poze uimitoare din perioada Onești

Dubla campioană europeană Diana Bulimar (30 ani) a fost prezentă la Gala Campioanelor de la Onești, ținută pe stadionul CAROM, în orașul natal al Nadiei Comăneci (64 ani). Aceasta este localitatea unde „au luat naștere” multe gimnaste românce, așa cum este și cazul fostei concurente a emisiunii Power Couple de la Antena 1.

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Celebra sportivă care deține în palmaresul său 4 medalii, printre care una olimpică de bronz cu echipa, a postat în mediul online fotografii uimitoare. Acestea au trimis-o în trecut în perioada în care stătea într-o cameră de cămin departe de casă și de cei dragi. Fosta gimnastă și-a adus aminte de vremurile în care era la început de drum.

A distribuit o serie de poze neașteptate, întrebându-se când au dispărut gratiile de la fereastră „casei sale”. Timp de 2 ani a locuit cu mai multe fete într-un spațiu pe care l-a arătat doar de la exterior, dar pe care îl va purta pentru totdeauna în suflet. Tot în social media a încărcat imagini cu cantina, precum și cu sala în care se antrena ore în șir.

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„«Casa mea». Aceasta a fost camera mea de cămin timp de doi ani. Întrebarea este: când au dispărut gratiile?! Cantina. Sau sper să avem mult. Mult ce? Orice! Acest oraș va rămâne pentru mine unic. A pus o cărămidă grea la caracterul Dianei de astăzi. Fără antrenorii de aici ce m-au primit ca un copil de-al lor eu nu aș fi urcat pe niciun podium.

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M-au făcut să înțeleg de ce iubesc acest sport. Și acum trecem la amintinile amuzante. Dacă acest loc nu exista probabil că nu aș mai fi făcut gimnastică… Sala Nadiei sau sala în care domn Nistor m-a ajutat la primul meu dublu întins chiar înaintea plecării la Deva”, a scris Diana Bulimar, pe contul oficial de Instagram.

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Onești, orașul în care Diana Bulimar a înflorit

Onești este un loc special pentru Diana Bulimar din multe puncte de vedere. A realizat acest lucru după ce a ales să se retragă din gimnastică, . Campioana a subliniat că sala din acest oraș a reprezentat un moment de cotitură pentru cariera sa pentru că a ajuns aici după o accidentare gravă la genunchi.

Din fericire, a dat peste antrenori care au determinat-o să nu renunțe. Ei i-au văzut potențialul și au încurajat-o să țină capul sus. Astfel, a dat totul când nimeni nu-i mai acorda nicio șansă în acest domeniu. Încă 7 ani a mai concurat și iată că rezultatele sunt unele cu care se poate mândri. În 2016 s-a retras din activitatea competițională.

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De atunci și până în momentul de față a participat la o emisiune renumită, dar s-a concentrat și pe relația de cuplu. Trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu un tânăr pe nume Radu Dumitrache cu care a concurat la Power Couple. După show, Diana Bulimar a dezvăluit .