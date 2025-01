Diana Bulimar, prima reacție după proba-horror de la Power Couple. S-a aruncat în gol de la 100 de metri: ”Nu știam ce este jos”. Exclusiv

Diana Bulimar a sărit în gol, de la 100 metri, la Power Couple! Sportiva a reușit să ducă la capăt prima probă, la sezonul 2 al emisiunii ce are premiera în această seară, la Antena 1!

În această seară, de la 20.30, Antena 1 a programat lansarea celui de-al doilea sezon al reality show-ului Power Couple. Așa cum au promis, producătorii le-au pregătit concurenților mai dure decât anul trecut, iar fetele au fost primele care s-au confruntat cu o provocare dură: o săritură în gol, de la 100 m.

Diana Bulimar, probă cu emoții mari, la Power Couple: “Eram o gălușcă care sărea pe un noodle”

Dacă pentru o parte dintre concurente, proba s-a întâmplat pe zi, acestea putând să vadă că săritura se făcea într-o zonă cu apă și multe roci, pentru două dintre ele, lucrurile s-au schimbat.

Prima a fost una dintre cele mai cunoscute campioane ale României, la gimnastică, Diana Bulimar. Într-un întuneric total, aceasta a trebuit să aleagă ce moment important din viață a pus logodnicul ei, să sară după ”știuletele” legat de acel moment și apoi să se vadă atârnând în gol. .

Iar acest lucru, ni l-a povestit, în exclusivitate, Diana Bulimar: ”Faptul că am stat până târziu și toate fetele și-au făcut toate scenariile pentru probă, m-a făcut să trec prin toate și am ajuns la zero. Dacă nu era destul, am ajuns și să dârdâi de frig. Am crezut că m-a uitat cineva, că nu mai fac proba (râde).

Nu cred că oamenii realizează cât am stat eu într-un cort acoperit. Când am ajuns acolo, din câte am înțeles, fetelor le era frică de săritură, eu mă temeam că nu voi spune răspunsul corect. Când au rămas cinci minute și m-am decis, m-am gândit cum sar de aici. Eram o gălușcă care sărea pe un noodle.

“Pentru mine, prima zi a fost un șoc”

Cred că a fost bine până la urmă că nu am văzut nimic în față. Nu auzeam valurile mării, nu știam ce este jos. Dar s-a terminat cu bine”, a declarat Diana Bulimar, pentru FANATIK.

, însă se pare că emoțiile au fost la fel de mari și pentru el. ”Pentru mine, prima zi a fost un șoc pentru că am fost ultimul. Am venit pe zi și când am plecat spre probă era beznă totală. Am zis că dacă toate zilele erau așa, nu o să rezist.

Mi-era mai mult frică pentru Diana, pentru că ea practic, toată ziua, a stat într-o inconștiență totală. Cred că și-a făcut doar scenarii legate de amintiri, nu avea în cap ideea de săritură. Mai mult mi-a fost frică pentru ea, pe lângă faptul că nu mai aveam gânduri în cap.

Nu mai aveam scenarii, nu mai aveam nimic. Cred că mi-am făcut pașii în acel cort pentru următoarea lună, cam atât de stresat am fost”, spune el.

Gimnasta Diana Bulimar și iubitul, Radu Dumitrache, împreună la sezon 2 Power Couple

Surprinzător, Radu a ales să investească cu multă atenție la prima probă, acesta făcând cea mai mică investiție a zilei, 600 de euro. Chiar dacă la prima vedere, ceilalți concurenți au considerat că el a greșit, Diana l-a încurajat. Ea a subliniat că i se pare foarte bine cum a procedat logodnicul ei.

Dacă prima probă au trecut-o cu succes, rămâne de văzut ce va urma pentru Diana și Radu în următoarele zile la Power Couple, show-ul fiind la Antena 1 și marți și miercuri, de la 20:30.