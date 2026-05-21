Diana Buzoianu reacționează dur după ce a fost acuzată de Florin Prunea că a făcut videochat: „Disperare a celor care sunt în sistem”

În urmă cu ceva timp, Florin Prunea (57 de ani) a spus în mod public faptul că deține anumite informații conform cărora Diana Buzoianu (32 de ani), ministrul Mediului, în prezent doar interimar ca urmare a căderii guvernului Ilie Bolojan la moțiunea de cenzură, ar fi făcut videochat la un moment dat de-a lungul vieții sale, până la intrarea în politică.

Florin Prunea a susținut că Diana Buzoianu ar fi făcut videochat în trecut

Ulterior, fostul portar a revenit asupra acestui subiect și a transmis că a comis o greșeală vizavi de acest subiect, recunoscând că a fost indus în eroare la momentul respectiv de un clip video văzut pe TikTok. De asemenea, Prunea și-a prezentat scuzele cu acea ocazie. „Am văzut postarea cuiva pe TikTok și am spus ce am văzut. Ar fi trebuit să specific asta. Nu o cunosc personal pe doamna ministru și vreau să spun clar că nu am nimic cu dânsa. Îmi prezint public scuze pentru acest moment, pe care îl regret”, a spus atunci, în direct pe iamsport.ro.

Cum a comentat Diana Buzoianu afirmațiile lui Florin Prunea

Acum, a fost întrebată în legătură cu această chestiune. Membra USR a transmis că, în viziunea sa, acel atac al lui Prunea la adresa sa a fost special orchestrat și, mai mult, nu ar fi reprezentat de fapt decât o încercare a „sistemului” de a o decredibiliza în fața opiniei publice. „Genul ăsta de atac furibund, în care inventezi pur și simplu o realitate paralelă, arată disperarea lor.

Că n-au niciun fel de fir de unde să mă tragă, de unde să înceapă să descoasă ca să se întâmple ceva. Nu există. Nu există. Pentru foarte mulți bărbați din politică este foarte dificil să înțeleagă că o femeie ar putea să facă politică. Să fie mai bună decât ei și să nu aibă pe nimeni în spate.

Trebuie să fie din ce în ce mai mulți oameni care să trezească această disperare în ei. Haideți să aducem cât mai mulți oameni în politică, care să trezească o enervare reală a celor care sunt în sistem, că n-au de unde să-i prindă, n-au ce să le facă”, a spus Diana Buzoianu la Europa FM.