Diana de la Insula Iubirii, dramă fără margini. A pierdut o sarcină, a fost abuzată și dată afară din casă de fostul iubit pușcăriaș

Diana Constantin, fosta concurentă de la Insula Iubirii, a trecut prin momente grele, după ce în perioada carantinei a pierdut o sarcină și a fost dată afară din casă de fostul iubit.

Cu lacrimi în ochi, ea a povestit că bărbatul de care se îndrăgostise a abuzat-o fizic, iar acum îndeamnă toate femeile să nu suporte un astfel de comportament din partea partenerului de viață.

Bruneta susține că sarcina a pierdut-o din cauza stresului din ultimele luni.

Diana de la Insula Iubirii, relație toxică cu un fost pușcăriaș

Vedeta a dezvăluit la Antena Stars că fostul iubit a abuzat-o fizic, iar asta din cauza traumelor pe care le are din perioada în care a fost închis. Bărbatul a făcut pușcărie timp de 10 ani în Germania, iar acum suferă de bipolaritate. Relația de iubire dintre cei doi s-a terminat după câteva luni, chiar după perioada de carantină.

„Am cunoscut un tip acum cinci luni de zile, am stat cu el în perioada de carantină. A fost un moment foarte, foarte greu pentru mine, a fost un moment care m-a dărâmat, dar am învățat și multe lucruri”, a explicat Diana de la Insula Iubirii.

Tânăra a povestit că a rămas însărcinată, însă nu a reușit să păstreze copilul, căci scandalurile și abuzul la care era supusă au avut un impact negativ asupra fătului.

„Am rămas însărcinată după două luni de relație și am zis că este ok să îl păstrăm, doar că certurile erau foarte mari. El avea bipolaritate și eu am crezut că îl pot ajuta cu terapia pe care am făcut-o și eu, dar eu trebuia să plec. Omul a făcut închisoare vreo zece ani în Germania și evident că a avut traume. (…) Am avut o sarcină toxică. Sarcina toxică a fost din cauza relației. Am pierdut sarcina. Nu am știut ca sunt însărcinată. Am fost la țară, am făcut treabă pe acolo. Și am pierdut sarcina efectiv.”, a mai spus Diana de la Insula Iubirii.

Bruneta încurajează femeile din întreaga țară să nu accepte lângă ele bărbați abuzivi, pentru că niciodată nu vor înceta să aibă un altfel de comportament cu ele și vor fi continuu abuzate.

„Am fost lovită. Și aș vrea să le spun tuturor femeilor că nu ar trebui să stea niciodată și să fie abuzate verbal, fizic, pentru nimic în lumea asta. Pentru că o poți lua de la zero, cu sau fără compromisuri.” a mai spus Diana Constantin.

