Diana Dumitrescu dezvăluie secretul căsniciei reușite. Ce face după fiecare conflict cu soțul ei: “Am învățat de la bunica lui”

Ajunsă la 38 de ani, Diana Dumitrescu trăiește cea mai echilibrată perioadă a vieții ei. În trecut, nu a ascuns că s-a luptat cu depresia și că a depășit cu dificultate divorțul de primul soț, Ducu Ion. Căsătorită din 2018 cu Alin Boroi, împreună cu care are un băiețel, vedeta Kanal D ne dezvăluie cum și-a cunoscut soțul, care sunt principalele lui calități și ce lucru important a învățat de la bunica lui.

Diana Dumitrescu, despre soțul ei: “M-am îndrăgostit de bunătatea și generozitatea lui”

Cunoscuta și apreciata actrița Diana Dumitrescu ne povestește, într-un interviu în exclusivitate pentru FANATIK.RO, despre copilărie și despre surorile ei. Ne spune cum au fost filmările pentru primul sezon de la “Strada Speranței”, difuzat la Kanal D, când a urcat prima dată pe scenă și cât de mult s-a schimbat în ultimii 17 ani, de atunci de când a jucat prima dată într-o telenovelă.

Diana Dumitrescu ne vorbește și despre cel mai important rol din viața ei, acela de mamă, și ne dezvăluie ce nu i-a refuzat niciodată fiului ei, Carol, în vârstă de aproape 3 ani.

“Aplanăm orice conflict înainte de a merge la culcare și ne iertăm”

Ce planuri și proiecte ai pentru anul asta? Cum este noul proiect, ”Strada Speranței”?

-Sunt extrem de încântată că fac parte din distribuția comediei urbane “Strada Speranței”, al cărei prim sezon a fost difuzat de Kanal D. Orele petrecute pe platourile de filmare au fost foarte frumoase, iar când faci ceva ce iubești și te simți bine, parcă timpul trece foarte repede. Am câteva proiecte în social media, însă nu mă mai implic în perioada asta în altele pentru că îmi doresc ca vacanță de vara să fie pentru mine și familia mea.

Cum a fost copilăria ta la Constanța?

-Am avut o copilărie minunată. Am crescut la malul marii, ceea ce cred că e visul oricărui copil. Noi plecam dimineața la plajă și ne întorceam acasă, după ce apunea soarele doar pentru că ni se făcea foame. Însă aveam mulți prieteni și continuam să ne jucăm pe stradă până târziu. O copilărie minunată. Trăsnăi nu prea am făcut, am fost un copil destul de cuminte, visător și în banca lui.

Amintiri din liceu cu Diana Dumitrescu: “ Descopeream o altă lume. Am mai chiulit, am mai luat și câte o notă mai mică”

Cum a fost perioada liceului? Cum te țin minte profesorii?

-În liceu în schimb, lucrurile au fost puțin diferite, descopeream o altă lume. Nu mai eram cu aceeași prieteni, pentru că liceul era mai departe de casă, spre deosebire de școala generală care era la doi pași de casa părintească. Am mai chiulit, am mai luat și câte o notă mai mică, dar una peste altă a fost o perioadă frumoasă, de care m-am bucurat tare. Nu știu dacă sau cum își amintesc profesorii de mine, dar sper să aibe amintiri frumoase.

Ce spune Diana Dumitrescu despre frații ei: “Când unul făcea vreo boacănă mai mare, făceam front comun și ne susțineam”

Care a fost relația cu fratele și surorile tale? Mai ții minte vreo întâmplare alături de ei?

-Doamne, avem atâtea amintiri! Noi suntem foarte uniți, iar când ne este greu sau vreunul dintre noi trece printr-o perioadă mai grea, suntem foarte apropiați, mereu acolo unde este nevoie. În copilărie, lucrurile erau mai diferite. Și asta pentru că era o diferență de vârstă între noi și ne mai certam, așa cum o fac frații în copilărie: azi te ciondănești, mâine te pupi, poimâine te duci la mama și pârăști nu știu ce lucru. Dar când unul făcea vreo boacănă mai mare, făceam front comun și ne susțineam. Asta se întâmplă și azi, suntem mereu unul lângă celălalt.

În al doilea an de facultate ai luat contact prima dată cu scena. Îți aduci aminte emoțiile de atunci?

-Da, sunt aceleași emoții pe care le am când mă urc și azi pe scenă. Este un sentiment greu de transpus în cuvinte, cred că unul din cele mai importante sentimente pentru un actor, până la transmiterea emoțiilor către spectator. Este o profesie extraordinar de frumoasă, iar emoțiile pe care le trăiesc când ating scândura sunt cele care îmi dau forță să creez, să fiu din ce în ce mai bună, de la un spectacol la altul.

Ce rol ai simit că te definește cel mai mult?

-Nu cred că a fost un rol care m-a definit mai mult sau mai puțin. Au fost roluri pe care mi le-am însușit mai mult sau mai puțin. Mi-am asimilat foarte tare rolul din “Regina”, dar le-am simțit mai aproape pe cele din “Oxana” și acum din “Strada Speranței”.

Rolul Ralucăi din acest serial îmi este foarte drag, mă simt foarte apropiată de acest personaj, deși avem viziuni diferite despre viață și nu avem multe lucruri în comun. Dar îmi place vivacitatea ei, felul exuberant de a fi în care mă regăsesc și eu de multe ori și în multe situații.

“Eu nu mă văd atât de frumoasă” mărturisește cunoscuta actriță

Ai fost conștientă vreodată că frumusețea ta constituie un atu?

-Nu, pentru că nu mă văd . Sunt conștientă că nu sunt urâtă, dar, din punctul meu de vedere, nu cred că există femei urâte. Frumusețea vine în primul rând din interior. Femeia care este bine cu ea însăși și cu viața ei are o strălucire și o frumusețe aparte.

Cum este Diana Dumitrescu în rolul de mamă: “Îi fac toate poftele, îi cumpăr tot ce își dorește”

Cum este mama Diana? Ce înseamnă Carol pentru tine?

-Carol pentru mine este totul. Cred că sunt cea mai permisivă mamă. Îi fac toate poftele, îi cumpăr tot ce își dorește și îl alint cât pot de mult, deși mi se spune că este greșit. Dar eu îl iubesc și îmi doresc să știe acest lucru în fiecare zi. Dar avem și noi momentele noastre serioase, în care discutăm, îi explicăm lucruri, îl educăm. Cred că educația este cea mai importantă “achiziție” a unui om.

Diana Dumitrescu dezvăluie cum a cucerit-o cel de-al doilea soț

Care sunt principalele calități ale soțului tău, Alin?

-Alin are foarte multe calități. Principalele lui calități sunt bunătatea și generozitatea, de care eu m-am îndrăgostit de la început. Întotdeauna îi pune pe cei mai neajutorați pe primul loc. Acest lucru mie mi se pare o calitate rară în zilele noastre. Este și foarte galant și atent cu mine și un tată extraordinar pentru Carol.

“Am învățat de la bunica lui Alin să nu ne culcăm niciodată certați”

Când apare vreun conflict în familie, cum reușiți să-l aplanați?

-Când apar conflicte în familie cel care le aplanează este Alin, el este foarte calm și extrem de realist. Eu sunt mai visătoare. Evident că ne așezăm la masă și discutăm ca doi adulți orice problemă. Mai avem și noi discuțiile care sunt în orice familie.

Amândoi am învățat de la bunica lui Alin să nu ne culcăm niciodată certați. Asta este ceea ce la noi nu se întâmplă, aplanăm orice conflict înainte de a merge la culcare și ne iertăm.

Dacă ar fi să o iei de la început, ce greșeli nu ai mai repeta?

-Dacă ar fi să o iau de la început aș face totul la fel. Fiecare greșeală și experiență făcute în viață m-au făcut cine sunt astăzi. Sunt mulțumită și mândră de mine, îmi place persoana care sunt astăzi. Sunt omul potrivit acum să îl cresc pe Carol și să fac din el un om bun, blând, înțelegător. Nu aș schimba absolut nimic.

Care a fost cel mai îngrozitor moment din viața ta?

-Cel mai greu și trist moment al vieții mele a fost acela când l-am pierdut pe tata.

“Nu am niciun regret în viață” recunoaște Diana Dumitrescu

Dacă privești acum în urmă cu 17 ani, când jucai în „Păcatele evei”, cum ți-ai defini evoluția? Cum era Diana de atunci și cum este Diana de acum?

– când am intrat în lumea filmului, eram fascinată de oameni și de cum se întâmplă lucrurile. Îmi plăcea la nebunie ceea ce se întâmplă. Chiar și acum când sunt pe platourile de filmare am acea bucurie inocentă de a crea și de a face un rol cât mai bun. Diana de atunci și Diana de acum sunt două persoane diferite, dar bucuria de a crea, de a face lucruri frumoase pentru oameni, iubirea pentru actorie au rămas neschimbate. Nu am niciun regret în viață.