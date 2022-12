Diana Enache, primele declarații despre relația cu fiul lui Sorin Ovidiu Vîntu: ”Îmi doresc copii”

Diana Enache, fiica celebrului interpret Adrian Enache, cântăreață la rândul ei, trăiește o poveste de dragoste de mai bine de patru ani cu Ionuț Vîntu, nimeni altul decât fiul fostului patron al Realității TV, Sorin Ovidiu Vîntu.

Fiica lui Adrian Enache, primele declarații despre relația de amor cu fiul lui Vîntu

pentru FANATIK despre relația lor de iubire. Diana și Ionuț se numără printre cele mai discrete cuplurile din showbiz, având mare grijă ca presa să nu afle nimic în acești patru ani.

Diana Enache afirmă, vădit emoționată și entuziasmată: ”Dacă nu am avea planuri în comun nu ar rezista relația. Suntem foarte bine, mulțumesc lui Dumnezeu. Ne înțelegem foarte bine, ne completăm și simt că suntem pe aceeași lungime de undă și asta cred eu că este cel mai important.

Nu pot spune ce așteptări am de la această relație, că nu se mai întâmplă după aceea. Dar, da, îmi doresc copii, normal. Chiar cred că este bine să fii o mamă nici prea tânără, dar așa mediu… Ar fi varianta perfectă să mă și refac ușor”, a mărturisit în exclusivitate, pentru FANATIK, Diana Enache.

Diana Enache, departe de iubit de Revelion

De sărbători Diana și partenerul ei au planuri mari. De Crăciun cei doi vor petrece alături de familiile lor, însă, seara de Revelion o vor face separat, deoarece artista și celebrul ei tată, Adrian Enache vor urca pe scenă pentru a transmite energie și bucurie.

”Anul acesta, ca în orice alt an, voi face Crăciunul acasă cu familia, urmând ca seara să plecăm să cântăm, să facem ce știm mai bine. De Revelion vom fi pe scenă să le dăm o stare bună oamenilor și să începem un 2023 în forță, cu energie bună și veselie”, a mai completat fiica lui Adrian Enache.

”Este o stare de familie, de liniște, de pace când stăm cu toții la masă cu cei dragi”

Sărbătorile se apropie cu pași repezi, motiv pentru care, , dar și cum arată acum. Ea precizează că tradițiile au o mare importanță, respecând cu strictețe mesele în familie. De când este cu Ionuț Vîntu, cercul s-a extins, dar nu uită niciodată că hrana sufletească pe care ne-o oferă petrecerea timpului cu familia este primordială.

”Crăciunul meu arată acum ca în copilărie, nu s-a schimbat cu nimic. Mă fascinează mirosul sarmalelor și al cozonacilor proaspeți. Crăciunul este mai mult o stare, nu trebuie să ne raportăm doar la mâncare și la bunătățile care vin pe lângă această sărbătoare. Este o stare de familie, de liniște, de pace când stăm cu toții la masă cu cei dragi.

Este foarte important și eu țin la aceste tradiții și țin la tot ce se întâmplă pentru că, așa cum vedem din ce în ce mai des, lumea este nu știu dacă neapărat mai rea, dar mai rece, cu capul în jos doar spre telefoane. Uneori uităm să ne mai uităm în sus să vedem ce se mai întâmplă.

Cred că este un moment de respiro pentru toată lumea. Cred că ar trebui să uităm puțin de postările de la brad și să ne axam puțin și pe hrana sufletească pe care ne-o oferă petrecerea timpului cu familia”, a mai spus vedeta.

Diana Enache mai crede și acum în Moș Crăciun

Anul acesta este mai recunoscătoare ca niciodată pentru tot ceea ce are și, spune că nu-i lipsește nimic, nici măcar Moș Crăciun, deoarece încă mai crede în magia lui, doar că acum nu-și mia dorește lucruri materiale. Simte că sănătatea este mai importantă, restul putând fi materializate și cu propriile puteri.

”Mie nu îmi lipsește nimic de când eram micuță pentru că și acum eu cred în Moș Crăciun. Poate atunci îi lăsam și ceva lapte și prăjituri, acum cânt cu el pe scenă (n.r. râde).

De la Moș Crăciun îmi doresc să fim sănătoși cu toții. Îi sunt recunoscătoare lui Dumnezeu pentru tot ce mi se întâmplă, că de restul ne mai ocupăm și singuri”, a mai afirmat Diana Enache.

2023, provocări pe toate planurile

Poate, printre o nuntă și un copil, fiica lui Adrian Enache mai are parte și de un 2023 plin de provocări pe plan profesional. Artista va continua emisiunea de la radio, dar, se va angrena și într-un proiect de televiziune despre care face declarații în premieră. Frumoasa blondină va apărea pe sticlă alături de Alina Pascal, în cadrul unei emisiuni filmate la Cluj.

”2023 vine cu noi provocări. Mă veți auzi încontinuare la radio de la 10:00 la 13:00, dar voi avea și o emisiune pe tv. Voi începe o emisiune cu Alin Pascal pe Prima TV ce se va numi `Totu-i fain`.

Filmările sunt la Cluj. Am descoperit acolo un oraș minunat și oameni mișto. Am stat câteva zile și o să tot stau, o să trebuiască să fac naveta. Mai vin și niște piese, zic eu bune. Mă bucur că am ocazia să încep anul în forță”, a mai spus Diana Enache pentru FANATIK.