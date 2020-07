Diana Enache vorbește despre războiul cu Iuliana Marciuc pentru tatăl ei: „Când îl vor lăsa femeile, tata își va găsi liniștea”

Diana Enache a vorbit despre conflictul care a mocnit ani de zile, de gelozia pe care o avea față de Iuliana Marciuc, pe care nu suporta să o vadă în preajma tatălui ei, renumitul artist Adrian Enache.

Diana Enache, despre războiul cu Iuliana Marciuc

Fata cântărețului a recunoscut că a fost extrem de geloasă pe toate femeile care se apropiau de tatăl ei, iar cu Iuliana a dus o adevărată luptă pentru supremație. În timp, lucrurile s-au mai lămurit, iar acum cele două au o relație respectuoasă, cordială.

„Am avut lupta continuă pe tăticul, cine, care cum. Aveam senzația că eram într-o continuă luptă cu Iuliana Marciuc, dar am realizat că fiecare e cu bucățica lui”, a mărturisit Diana Enache în rubrica Mădălinei Lambrino de la Teo Show.

„Mi-am dorit pentru tata să nu fie împărțit, să fie mai hotărât, să își găsească liniștea. Când îl vor lăsa toate femeile, își va găsi cu adevărat liniștea”, a mai spus vedeta.

Ce intervenție estetică are fiica lui Adrian Enache

„Orice copil implicat în ce am avut eu avea lupta pentru supremația. Exista o gelozie și nu doar pe Iuliana, ci pe toate femeile care erau lângă tata.

Venise Natalia Oreiro în 2003 și i-am umplut tot tricoul din cârpe pentru că în viziunea mea i-am zis că nu trebuie să se uite nimeni la el. Strigam din sală: e tati meu, lăsați-l!”, a adăugat fata lui Enache.

Blondina a vorbit și despre zvonurile care au circulat în presă, cum că ar fi plină de operații estetice. A recunoscut că și-a injectat doar acid în buze și nu are nimic altceva operat.

„Am avut o intervenție de 0,5 de mărire a buzelor. Nu am silicoane, nu am alte intervenții. N-am ajuns la măștile alea cu fire de aur și alte nebunii. Au apărut multe articole că cică aș fi braziliancă. Sunt moldoveancă cu braziliancă, de asta am formele astea voluptuoase”, a mai spus Diana.