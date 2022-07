Diana Gureșoaie, primele declarații după ce a fost lovită cu scaunul la o terasă: „Mi-a zis că o să văd eu cine e ea”

Diana Gureșoaie a fost implicată într-un incident neplăcut la o terasă din Capitală, un loc unde fosta parteneră a fotbalistului Cristi Tănase merge des.

Diana Gureșoaie, primele declarații despre incidentul în care a fost implicată

Vedeta a fost lovită din senin de o femeie de aproximativ 50 de ani, cu un scaun. Bruneta a vrut să se apere, să îi ceară socoteală, însă cei aflați acolo au ținut-o de mâini pentru ca situația să nu escaladeze și mai mult.

Diana a plecat imediat la Poliție și a depus plângere. Acum, ea speră ca oamenii legii să facă dreptate în acest caz. Gureșoaie a făcut primele declarații, pentru FANATIK, despre altercația cu respectiva femeie, pe nume Luana.

Gureșoaie a zis că de data asta a fost nevoită să plece la Poliție, deși și-a auzit vorbe că nu ar fi bine să depună plângere având în vedere problemele ei vechi cu autoritățile. „Eu am cazierul curat. Păi nici de data asta nu am voie să depun plângere, când sunt o victimă?”, a fost reacția Dianei Gureșoaie pentru FANATIK.

Vedeta a ținut să nu se afle acest lucru, deoarece tatăl ei are niște probleme de sănătate și citește tot ce apare legat de ea în presă. E drept, l-a pus în temă legat de acest eveniment, în cazul în care se va trezi să citească prin ce ar fi trecut, dar fără să îi dea prea multe detalii.

„Am făcut și plângere la Poliție”

„Sunt în regulă. Nu am avut o altercație cu nimeni. M-am săturat să zică lumea de altercațiile pe care nu le provoc eu. A venit o doamnă de 50 de ani care m-a lovit din senin. Eu nu am făcut nimic. M-a lovit cu scaunul pe umăr. Am făcut și plângere la Poliție.

Nu am vrut să spun nimic despre asta până acum deoarece tata are probleme cu inima și cine știe ce ar fi crezut că s-a întâmplat. Sunt bine, nu m-am bătut eu cu nimeni. Nici măcar nu am putut să ripostez. N-am putut să reacționez pentru că mă ținea cineva de mâini. De data asta chiar sunt o victimă. Poliția sper să își facă treabă”, a declarat Diana Gureșoaie pentru FANATIK.

„Eu nu știu cine e femeia aia. Mi-a zis doar că o să văd eu cine e ea”, a completat Diana.

a mai fost implicată într-un scandal cu cunoscutul om de afaceri Alex Bodi. Aceasta s-ar fi certat destul de urât cu fostul iubit al Biancăi Drăgușanu într-un restaurant de fițe din Herăstrău, în luna august a anului trecut.

Conform informațiilor apărute atunci în presă, s-au spart și pahare în localul respectiv. Alex Bodi ar fi fost tăiat de vedetă. În urma acelui eveniment violent, Diana ar fi primit interdicție să mai pășească în acel restaurant.

