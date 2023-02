Diana Matei și Marian Cleante și secretele ale căsniciei de 20 de ani! De ce nu a dispărut pasiunea: „Nu prea funcționăm”

Diana Matei și Marian Cleante s-au întâlnit pentru prima dată și s-au îndrăgostit chiar pe 14 februarie, acum 20 de ani. De atunci sunt împreună și se iubesc la fel de mult ca în prima zi, servind drept exemplu pentru multe cupluri din zilele noastre. Cei doi artiști au dezvăluit cum au reușit să rămână uniți în tot ce acest timp și care a fost cel mai frumos moment din căsnicia lor.

Diana Matei și Marian Cleante, ingredientele căsniciei de succes

Diana Matei și Marian Cleante împlinesc 20 de ani de relație chiar pe 14 februarie, însă iubirea o sărbătoresc în fiecare zi. Cei doi s-au întâlnit la un eveniment, iar artistul a mărturisit că nu a plăcut-o din prima pe soția lui, mai ales că a întârziat, în timp ce

Cu toate acestea, la scurt timp și-au dat seama că sunt făcuți unul pentru celălalt, iar acum sunt de nedespărțit. Cu câteva zile înainte de aniversarea lor, cei doi artiști au dezvăluit, în emisiunea Vorbește lumea, care sunt ingredientele „secrete” ale unei căsnicii fericite.

„Sunt câteva ingrediente cum ar fi concesia, toleranța, nevoia ca celălalt să fie întotdeauna fericit și mulțumit. În momentul în care vin aspectele alea vulcanice, să încerci ușor să te înfrânezi și să vezi lucrurile frumoase, bune, pe care relația voastră le are”, a declarat Diana Matei la Pro TV.

Diana Matei și Marian Cleante, de nedespărțit. Care a fost cel mai frumos moment din căsncie

În cei 20 de ani de căsnicie, Diana Matei și Marian Cleante nu au stat despărțiți decât o lună, timp în care artistul a fost plecat în turneu. Dar, chiar și așa, acesta a scris zilnic o scrisoare pentru soția sa, manifestându-și dorințele, care s-au și împlinit în decursul timpului.

„În toți acești 20 de ani cred că am fost despărțiți când a plecat el într-un turneu în Liban, cam o lună- o lună și ceva. A slăbit 8 kg, când l-am văzut la aeroport era o chestie…Am mărturie vreo 45 de scrisori, pe niște șervețele, le păstrez și acum.

Mi-a scris în fiecare zi o scrisoare. Și tot ce și-a dorit…erau cumva niște rugăciuni și niște dorințe, pe care ar fi vrut el să le trimită în univers și care s-au și îndeplinit”, a povestit Diana Matei.

În 20 de ani, Diana Matei și Marian Cleante au trecut și peste momente dificile. Pe lângă discuțiile lor contradictorii, despre care spun că este imposibil să nu apară, au înfruntat împreună și pierderea unor persoane dragi- chiar . Însă atunci când privesc în urmă, cele mai fericite amintiri au legătura cu fiul lor.

„Cel mai frumos moment a fost când aveam scoica în mână și am venit noi, toți trei. Am intrat în casă și atunci parcă a intrat un elefant în încăpere. Mi s-a părut atât de ciudat tot și am realizat că nu mai suntem doar noi doi. A fost foarte emoționant și cred că ăla a fost cel mai frumos moment din viața mea”, a susținut Diana Matei.

Diana Matei a primit cadou un inel cu diamante

Și pentru că momentul în care au împlinit 20 de ani de iubire nu putea trece oricum, Marian Cleante i-a oferit soției sale cadou un inel cu diamante, despre care glumește și spune că a fost nevoit să fac un împrumut de tip C.A.R.

„Suntem o forță împreună. Eu nu funcționez fără el și nici el fără mine. Unul fără celălalt nu prea funcționăm. Și am primit și un inel la 20 de ani. Să știi că mi-am primit inelul cu diamant, e un diamant albastru”, a declarat Diana Matei.