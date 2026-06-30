Diana Munteanu a pierdut pariul pus cu Dan Alexa. Ce a trebuit să facă vedeta de la Antena 1

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Dan Alexa a ieșit în avantaj după ce a pus un pariu cu Diana Munteanu. Iată ce a trebuit să facă vedeta de la Antena 1 pentru că a pierdut în fața cunoscutului tehnician român, care în trecut a evoluat pentru Rocar București, Dinamo, Rapid și FC Universitatea Craiova.

Diana Munteanu, pariu pierdut în fața lui Dan Alexa

După ce a fost avertizată de antrenorul lui Poli Timișoara, Diana Munteanu a fost din nou în centrul atenției. Dan Alexa , adolescentul de 17 ani călcând pe urmele tatălui său. Tehnicianul consideră că ar trebui să fie ambițios ca mama sa.

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Vedeta de la Antena 1 a fost luată prin surprindere de spusele acestuia. Ulterior, cei doi au decis să pună un pariu în contextul desfășurării Campionatului Mondial 2026. Blondina a riscat enorm când a făcut această înțelegere, cu toate că are numeroase informații despre lumea fotbalului românesc, precum și internațional.

Astfel, a transmis că speră la o calificare în faza eliminatorie a naționalei din Curacao. A luat în calcul faptul că formația este prezentă pentru prima dată la un turneu final, după ce a obținut primul său punct la o Cupă Mondială, într-o remiză de 0-0 cu Ecuador. Eloy Room a devenit primul jucător desemnat Omul Meciului într-o competiție de acest nivel.

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Din păcate, Curacao a pierdut ultimul meci din Grupa E, cu Coasta de Fildeș. După scorul de 0-2 a fost eliminată de la turneul final care are loc în SUA, Canada și Mexic. Prin urmare, fosta soție a lui Claudiu Niculescu a fost nevoită să respecte pariul avut cu Dan Alexa. Diana Munteanu a reușit să fie în lumina reflectoarelor.

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A trebuit să execute o schemă deloc ușoară din fotbal, manevra presupunând câțiva pași simpli. Blondina care a spus anterior a demonstrat că este una dintre moderatoarele atente la domeniul sportiv.

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Dan Alexa, impresionat de Diana Munteanu

Celebra prezentatoare s-a dovedit a fi talentată când a executat „braziliana” chiar în fața câștigătorului de la Asia Express. Această figură de dribling este considerată a fi una spectaculoasă și eficientă. Mai este cunoscută și sub denumirea internațională de „Elastico” sau „Flip Flap”. E folosită pentru a depăși adversarul direct.

Specialiștii din domeniul sportiv mai transmit că schema constă în împingerea rapidă a mingii într-o direcție și schimbarea instantanee a traiectoriei cu aceeași parte a piciorului. Mai mult decât atât, aceasta are rolul de a crea iluzia că mingea este lipită de talpă.

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„Merge și așa, Dane, alții nu fac într-o viață câte braziliene fac eu într-un minut”, a spus Diana Munteanu, în filmarea pe care a distribuit-o pe Instagram. „Băi, dar le face, eu n-am crezut”, a fost surprins Dan Alexa. „Gata, am câștigat pariul”, a completat tehnicianul, în emisiunea Fiertzi pe Mondial, difuzată la Antena 1.