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Diana Munteanu a pierdut pariul pus cu Dan Alexa. Ce a trebuit să facă vedeta de la Antena 1

Diana Munteanu a riscat și a pus rămășag cu Dan Alexa, însă nu a avut sorți de izbândă. Prezentatoarea de la Neatza cu Răzvan și Dani a trebuit să se conformeze.
Alexa Serdan
30.06.2026 | 09:45
Diana Munteanu a pierdut pariul pus cu Dan Alexa Ce a trebuit sa faca vedeta de la Antena 1
Pariul dintre Diana Munteanu și Dan Alexa. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik
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Dan Alexa a ieșit în avantaj după ce a pus un pariu cu Diana Munteanu. Iată ce a trebuit să facă vedeta de la Antena 1 pentru că a pierdut în fața cunoscutului tehnician român, care în trecut a evoluat pentru Rocar București, Dinamo, Rapid și FC Universitatea Craiova.

Diana Munteanu, pariu pierdut în fața lui Dan Alexa

După ce a fost avertizată de antrenorul lui Poli Timișoara, Diana Munteanu a fost din nou în centrul atenției. Dan Alexa și-a spus sincer părerea despre fiul frumoasei blondine din mariajul cu Claudiu Niculescu, adolescentul de 17 ani călcând pe urmele tatălui său. Tehnicianul consideră că ar trebui să fie ambițios ca mama sa.

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Vedeta de la Antena 1 a fost luată prin surprindere de spusele acestuia. Ulterior, cei doi au decis să pună un pariu în contextul desfășurării Campionatului Mondial 2026. Blondina a riscat enorm când a făcut această înțelegere, cu toate că are numeroase informații despre lumea fotbalului românesc, precum și internațional.

Astfel, a transmis că speră la o calificare în faza eliminatorie a naționalei din Curacao. A luat în calcul faptul că formația este prezentă pentru prima dată la un turneu final, după ce a obținut primul său punct la o Cupă Mondială, într-o remiză de 0-0 cu Ecuador. Eloy Room a devenit primul jucător desemnat Omul Meciului într-o competiție de acest nivel.

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Din păcate, Curacao a pierdut ultimul meci din Grupa E, cu Coasta de Fildeș. După scorul de 0-2 a fost eliminată de la turneul final care are loc în SUA, Canada și Mexic. Prin urmare, fosta soție a lui Claudiu Niculescu a fost nevoită să respecte pariul avut cu Dan Alexa. Diana Munteanu a reușit să fie în lumina reflectoarelor.

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A trebuit să execute o schemă deloc ușoară din fotbal, manevra presupunând câțiva pași simpli. Blondina care a spus anterior cine este fotbalistul pe care-l admiră a demonstrat că este una dintre moderatoarele atente la domeniul sportiv.

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O postare distribuită de Antena1 (@antena1_oficial)

Dan Alexa, impresionat de Diana Munteanu

Celebra prezentatoare s-a dovedit a fi talentată când a executat „braziliana” chiar în fața câștigătorului de la Asia Express. Această figură de dribling este considerată a fi una spectaculoasă și eficientă. Mai este cunoscută și sub denumirea internațională de „Elastico” sau „Flip Flap”. E folosită pentru a depăși adversarul direct.

Specialiștii din domeniul sportiv mai transmit că schema constă în împingerea rapidă a mingii într-o direcție și schimbarea instantanee a traiectoriei cu aceeași parte a piciorului. Mai mult decât atât, aceasta are rolul de a crea iluzia că mingea este lipită de talpă.

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„Merge și așa, Dane, alții nu fac într-o viață câte braziliene fac eu într-un minut”, a spus Diana Munteanu, în filmarea pe care a distribuit-o pe Instagram. „Băi, dar le face, eu n-am crezut”, a fost surprins Dan Alexa. „Gata, am câștigat pariul”, a completat tehnicianul, în emisiunea Fiertzi pe Mondial, difuzată la Antena 1.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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