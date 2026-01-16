Diana Munteanu, apariție șoc pe internet. Fosta soție a lui Claudiu Niculescu a stârnit imaginația internauților

ADVERTISEMENT

Diana Munteanu, fosta soție a lui Claudiu Niculescu, este o prezență constantă la meciurile Rapidului. Totodată, aceasta a fost surprinsă de nenumărate ori în tribunele din Giulești.

Diana Munteanu a stârnit imaginația internauților

Și pe rețelele de socializare, Diana Munteanu este extrem activă. De altfel aceasta postează constant numeroase clipuri video, dar și fotografii, care de cele mai multe ori captează atenția publicului.

Și iată că de această dată, vedeta tv a reușit să surprindă internetul. S-a întors recent din Maldive, însă nu s-a lăsat deloc influențată de vremea geroasă de afară.

Astfel, Diana Munteanu s-a filmat într-o haină de blană, purtând doar un costum de baie sub ea. Evident, postarea a venit și cu un mesaj sugestiv. „La cererea voastră, ca deobicei, am ieșit să beau cafeaua pe șezlong, în mijlocul iernii. Sunteti pupati!”, a scris Diana Munteanu pe Instagram.

Reacții pe bandă rulantă la postarea vedetei

Evident, postarea făcută de vedeta tv a adunat un val de reacții și de comentarii. Menționăm faptul că Diana Munteanu e urmărită de peste 575.000 de persoane. Nu toți internauții rezonează însă cu postările sale.

Au fost persoane care au pus-o la zid pe vedetă, având în vedere că este mamă. Alții au acuzat-o că s-ar face singură de râs, având în vedere ipostazele în care se afișează.

„Ce zice băiatul tau când vede asemenea poze și video cu tine?”, „De ce sa fii nevoită sa te afirmi așa?” sau „Mă ia capul! Cum să te filmezi așa? De râs”, sunt doar câteva dintre reacțiile negative primite de Diana Munteanu.

Au fost totuși și persoane care i-au ținut partea și care au lăudat modul în care aceasta arată și se simte, chiar dacă are peste 40 de ani. „Ești super și bravo că ai curaj!”, „Topești tot”, „Bravo, Diana, ești tare!”, sunt alte comentarii.

Diana Munteanu are o relație specială cu fiul ei

Cei doi au împreună un băiat, pe nume David Niculescu. Adolescentul are 16 ani și i-a urmat pasiunea tatălui său.

Astfel, sezonul trecut, David Niculescu a evoluat la Rapid U15 și a marcat gol după gol, nu mai puțin de 32 de reușite în 22 de partide jucate. Iar mama sa îl susține de fiecare dată.

De altfel după ce David Niculescu a început să joace fotbal la centrul de copii și juniori ai clubului din Giulești,