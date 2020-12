Diana Pârvu, de urgență la spital. Blondina este însărcinată pentru prima oară

Diana Pârvu (35 de ani) a ajuns de urgență pe mâna medicilor după ce și-a dat seama că este ceva în neregulă cu sarcina. Fosta prezentatoare de la Kanal D urmează să devină mamă pentru prima oară, fiind extrem de stresată și emoționată perioada aceasta.

Vedeta a fost supusă unei intervenții chirurgicale chiar în ziua de Crăciun, medicul care o asistă în timpul sarcinii observând că i s-a scurtat colul. A fost nevoie de o operație urgentă, în felul acesta sarcina putând evolua mai departe fără probleme.

Fosta prezentatoare TV a trecut prin emoții cumplite, chiar dacă intervenția a fost catalogată una ușoară. Diana Pârvu se simte mult mai bine după operație, nefiind nevoită să stea la pat. Blondina își poate relua activitățile până când bebelușul este gata să vină pe lume.

Diana Pârvu, pe masa de operație. Vedeta a ajuns de urgență la spital

„Cu o săptămână înainte de Crăciun medicul a observat că mi s-a scurtat colul, așa că am petrecut sărbătorile la pat. Apoi am fost programată urgență la cerclaj.

Aceasta este o procedură prin care se coase colul pentru ca acesta să poată susține sarcina și pentru ca eu să pot să nu stau doar la pat până nasc. În primul rând am avut emoții pentru bebe și apoi pentru mine.

Tremuram toată când am intrat în sala și aveam lacrimi în ochi. Această intervenție presupune anestezie, te adoarme cu totul, dar emoțiile sunt foarte mari pentru că nu mai e vorba doar despre tine” a scris Diana Pârvu pe Instagram, în dreptul unor imagini de pe patul de spital.

Frumoasa blondină a mărturisit că nu a fost nevoie de internare o perioadă lungă de timp, plecând acasă în aceeași zi în care a avut loc intervenția. Vedeta și-a văzut bebelușul înainte să iasă din unitatea medicală, fiind uimită cât de năzdrăvană este fetița.

„Am plecat acasă în aceeași zi, dar am dormit toată ziua, după aceea. Am avut mici dureri, dar nimic insuportabil. Ce m-a liniștit cel mai tare a fost faptul că bebelina este perfect în regulă. Am făcut o ecografie înainte să plec și am văzut-o”, a completat fosta prezentatoare TV.

Diana Pârvu nu mai spera să devină mamă, în urmă cu mai bine de doi ani fiind diagnosticată cu endometrioză. Boala i-a redus șansa de a rămâne însărcinată, însă printr-o minune fosta prezentatoare de la Kanal D va avea în curând o fetiță.

