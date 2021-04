Diana Pârvu, fosta prezentatoare de la Kanal D, a născut o fetiță. Vedeta are toate motivele să fie extrem de fericită pentru că această sarcină a fost un adevărat miracol, apărut după ani grei de luptă cu endometrioza.

Diana și partenerul ei de viață, Sergiu, au ales un nume cu totul deosebit pentru fetița lor. La fel ca în cazul lui Smiley care și-a numit fetița Josephine, și în această situație ne putem duce cu gândul la regalitate, căci micuța se numește Jaqueline.

Cei doi părinți au stat online până aproape de venirea pe lume a fetiței lor. Sergiu a făcut anunțul cel mare chiar în platoul emisiunii Teo Show, de la Kanal D, postul de televiziune unde Diana a și lucrat.

Sarcina nu a fost deloc una ușoară pentru vedetă. În urmă cu câteva luni, ea și-a dat seama că este ceva în neregulă. Fiind prima dată când devine mamă, s-a dus imediat la medic și a aflat că trebuie să fie supusă unei intervenții chirurgicale.

A fost operată de urgență chiar în ziua de Crăciun, după ce medicul care o asista pe durata sarcinii a observat că i s-a scurtat colul. Ulterior, nu au mai apărut și alte probleme serioase pentru Diana și fetița ei.

„Cu o săptămână înainte de Crăciun medicul a observat că mi s-a scurtat colul, așa că am petrecut sărbătorile la pat. Apoi am fost programată urgență la cerclaj.

Aceasta este o procedură prin care se coase colul pentru ca acesta să poată susține sarcina și pentru ca eu să pot să nu stau doar la pat până nasc. În primul rând am avut emoții pentru bebe și apoi pentru mine.

Tremuram toată când am intrat în sala și aveam lacrimi în ochi. Această intervenție presupune anestezie, te adoarme cu totul, dar emoțiile sunt foarte mari pentru că nu mai e vorba doar despre tine.

Am plecat acasă în aceeași zi, dar am dormit toată ziua, după aceea. Am avut mici dureri, dar nimic insuportabil. Ce m-a liniștit cel mai tare a fost faptul că bebelina este perfect în regulă. Am făcut o ecografie înainte să plec și am văzut-o”, a scris Diana Pârvu pe Instagram, de Crăciun, când s-a operat.

