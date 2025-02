”Diana Șoșoacă a divorțat de al doilea soț și s-a măritat cu mine. Îi cer scuze acelui om”. Silvestru Șoșoacă face dezvăluiri din trecutul soției sale. Exclusiv

Se împlinesc 11 luni de când Dumitru Silvestru Șoșoacă a introdus o acțiune de divorț împotriva Dianei Șoșoacă, însă procedura este încă în fază incipientă.

Unde s-a blocat divorțul dintre Silvestru și Diana Șoșoacă

Între timp, întreg peisajul politic s-a schimbat. Diana Șoșoacă dar a fost scoasă din joc la alegerile prezidențiale. Ascensiunea rapidă a mișcării suveraniste a adus-o din nou în prim-plan pe șefa SOS România.

Soțul Dianei Șoșoacă susține că politiciana trage de timp în procesul de divorț, încercând astfel să se agațe de numele partenerului ei. Silvestru a cerut instanței ca partenera lui de viață să nu-i mai poarte numele, după finalizarea divorțului.

Acest lucru, spune bărbatul, ar reprezenta o lovitură grea pentru Diana Șoșoacă, care și-a câștigat celebritatea și capitalul politic cu acest nume.

„De un an de zile am început divorțul și tot trage, trage de timp. Nu se prezintă, niciodată nu s-a prezentat la procesul ăsta. Încercând, nu știu, să prindă sesiunea asta de alegeri care nu se mai termină, cu numele Șoșoacă. Eu încerc să-mi iau numele înapoi, numele ei fiind Iovanovici. Fuge de numele ei. Nu știu de ce nu și-l vrea înapoi.

Silvestru Șoșoacă: ”Este o femeie imorală”

Din punctul meu de vedere este o femeie imorală măcar din cauza asta, pentru că folosește un nume fără autorizarea proprietarului. Eu fiind Șoșoacă. Sunt unicul Șoșoacă, ea fiind doar un surogat. Nu doresc ca în urma divorțului să îi rămână numele meu pentru că mi-l tăvălește în tot felul de scandaluri.

Eu vreau să rămân unicul Șoșoacă din politică. Iar ea să se numească cum dorește. Iovanovici, că-i numele ei. Sau să se întoarcă la numele Georgescu din prima căsătorie. Sau să se întoarcă la numele Macovei din a doua căsătorie, așa cum am cunoscut-o eu Diana Macovei. Dar în niciun caz numele meu. Nu Șoșoacă. Șoșoacă sunt eu. Unicul Șoșoacă.

Legea permite, într-adevăr, la un articol 2 precizează lucrul acesta. Că articolul 1 spune, dacă soțul nu permite păstrarea numelui de către soție, numele îi revine soțului și atât. Da, există un articol 2 în cazul în care soția a făcut remarcat acest nume. Dar nu l-a făcut singură, atenție, l-a făcut împreună cu mine. Dar există și un articol 3 unde spune că dacă l-a atacat sau îl face de râs, atât pe soț în sine, cât și numele, se poate lua. Eu cred că o să o las fără numele de Șoșoacă”, a declarat soțul Dianei Șoșoacă, pentru FANATIK.

Diana Șoșoacă își acuză soțul că a vrut s-o omoare

Dumitru Silvestru Șoșoacă susține că ar fi vrut să evite scandalul și , însă nu s-a putut înțelege cu partenera lui. El spune că neînțelegerile casnice s-au transformat într-un conflict permanent, totul culminând cu amenințări și plângeri penale. Așa s-a ales bărbatul cu un ordin de protecție și o brățară la picior, pe care s-a văzut nevoit să o poarte pentru o perioadă scurtă de timp.

”Are procese împotriva mea, foarte multe chiar. Plângere pentru omoruri, că aș fi vrut să o omor pe ea și pe copil, câte și mai câte. A, și brățara la picior. Să ne amintim de brățara la picior, că abia aștepta să mă apropii de ea sau de fetiță, ca să mai inventeze un proces. Nu, am renunțat la lucrul ăsta. Dacă ea a ales să-și folosească proprii copii ca arme împotriva mea, să fie sănătoasă și să și-i crească în halul în care vrea. Nu mă bag”, a mai explicat Silvestru Șoșoacă.

După o relație de opt ani, bărbatul se felicită acum că nu a avut copii cu aceasta. El spune că ”singurul copil este SOS România”, pe care îl consideră ”cel mai frumos partid de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial încoace”.

”Nu poate să facă niciun fel de strategie pe termen lung”

Silvestru e de părere, însă, că soția lui a deturnat mișcarea politică pe care a creat-o și a transformat-o într-un partid de mâna a doua, tocmai pentru a servi altor interese.

”Căsătoria dintre noi nu a fost un deal politic. Noi ne-am căsătorit în urma cu 8 ani de zile. În patru luni și jumătate ne-am cunoscut și ne-am căsătorit. A divorțat de soțul numărul 2 și s-a căsătorit cu mine. În sfârșit, îmi cer scuze acelui om pentru chestia aceasta. I-am crescut copilul, măcar m-am revanșat și eu cumva, când mi-am dat seama ce greșeală am făcut.

”La început am văzut în ea o ființă plină de potențial și chiar avea un potențial uriaș, lângă care, uite, am construit o mișcare civică pe care am transformat-o într-una politică. Dacă aș fi rămas la conducerea partidului meu politic, astăzi n-ar mai fi fost anexa PSD-ului, ci ar fi fost al doilea partid în stat, realul partid în opoziție, care încă un tur de scrutin și ar fi fost partidul numărul 1 cu redresarea României.

Planul meu era foarte bun. Repet, planul meu, nu al ei, pentru că ea nu poate să facă niciun fel de strategie pe termen mediu sau lung. Ea se ghidează după momentul imediat. Acum imediat, da e foarte bună. Dar nu poate să facă strategii”, a mai spus Silvestru Șoșoacă pentru FANATIK.

SOS România, principalul motiv al divorțului

Și totuși, cum s-a ajuns la divorț? Silvestru e de părere că transformarea pe care a suferit-o soția lui, la nivel de imagine publică, a atras-o și pe cea din viața personală. Practic, personalitatea politică a Dianei Șoșoacă a acaparat-o pe cea de soție și mamă, din care nu a mai rămas aproape nimic.

, mulți ani de zile. Tocmai de asta, Silvestru spune că divorțul de Diana Șoșoacă este unul politic.

”Divorțul a survenit în urma zecilor de certuri, poate chiar sute, din ultimul an, an și jumătate, când ea spunea nu, la tot ce spuneam eu da. Era evidentă, acum, la un an distanță, era evidentă înțelegerea ei cu conducerea PSD-ului, în special cu Marcel Ciolacu. Ea nu mai avea nevoie de un partid puternic, de 18-21%, cum era SOS-ul acum un an și jumătate, doi, să zicem, deși nu eram în sondaje deloc. Ea avea nevoie de un 6%, 7%, 5%, 8% pe aici. Ceea ce s-a și întâmplat.

Soțul Dianei Șoșoacă: ”Se crede regina națiunii”

Am început să fim unul împotriva celuilalt. Ea s-a întors împotriva mea. Eu eram stâlpul casei, iar ea a dărâmat tot ce se putea dărâma. Oamenii se schimbă în general, nimeni nu rămâne la fel. De aici și atât de multe divorțuri în lume, nu numai la noi în țară. Ea a exagerat cu schimbarea asta. Îmi vine să râd, dar e o realitate. Nu mai e femeia de odinioară pe care puteam să o conduc, să fac din ea orice.

Iată, am adus-o de la un avocat dator, la un avocat cu bani. De la un avocat cu bani la un senator, iar de la un senator a ajuns șefă de partid. Putea fi chiar și șef al statului. Însă, exagerarea pentru cultul personalității, promovarea oamenilor din jur doar pe criteriul numit linguşeală a făcut să fim înconjurați de oameni buni de nimic, aproape. Eu m-am înconjurat de niște oameni capabili, dar ea avea o altă camarilă bună de nimic. De aici și certurile permanente, de aici și sfaturile proaste pe care le-a tot primit de la ei, pentru că ei, repet, în afară de a linguşi, nu știau nimic altceva.

Schimbarea asta a ei s-a făcut doar la nivel psihic și nimic altceva, crezându-se mama națiunii, regina națiunii, președinta României și tot așa. Ea nu era. Dacă voia să ajungă acolo, mai trebuia să muncească și să mai asculte o perioadă de mine. Categoric ar fi avut șanse la președinție, dacă aș fi rămas în spatele ei să o propulsez. Ea era acum mult mai sus decât este în momentul de față”, a încheiat Dumitru Silvestru Șoșoacă.

Procesul de divorț dintre Dumitru Silvestru și Diana Șoșoacă a ajuns la a cincea amânare, la Judecătoria Sectorului 2. Următorul termen va avea loc la finalul lunii martie, atunci când instanța va administra probele depuse de cele două părți.