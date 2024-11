Diana Șoșoacă a făcut circ la secția de votare. Cum a fost surprinsă în cabina de vot: ”Ați distrus țara!”

În stilul caracteristic, fostul senator și actualmente europarlamentar român a făcut circ în secția de votare. Mai exact s-a filmat în timp ce a desenat propria ștampilă pe buletinul de vot, în semn de protest. Mai mult, a postat imediat pe Facebook un mesaj de rebeliune în care critica dur actuala clasă politică.

Diana Șoșoacă a făcut circ la secția de votare

Mesajul a fost scris în majuscule, modul în care persoanele nervoase de pe Facebook ”urlă” atunci când scriu: ”REPTUL LA NESUPUNERE CIVICĂ! DREPT FUNDAMENTAL AL OMULUI! VOTAȚI PRESEDINTELE INTERZIS! ANULAȚI SISTEMUL!

ADVERTISEMENT

ANULAȚI PUTEREA SISTEMULUI! BRAVO DRAGI ROMÂNI! ACEASTA ESTE ATITUDINEA ADEVĂRATĂ ATUNCI CÂND SISTEMUL INSTAUREAZĂ DICTATURA !”, a transmis Șoșoacă pe Facebook.

, pentru că mi se pare inacceptabil să mai avem vot secret. E secret dacă vreau eu. Ei n-au dreptul să-mi arate votul, dar eu am dreptul să-mi arăt votul meu, exact cum am făcut și în Parlamentul României, unde eu, Dumitru Coarnă, Ciprian, Ciubuc, am fost singurii care ne-am arătat votul.

ADVERTISEMENT

, nu ca să ne ascundem votul. La prezidențiale, la alegeri, cine vrea să-și facă votul public. Este cea mai mare mizerie din partea sistemului să interzici să-ți faci votul public.

Diana Șoșoacă a făcut scandal și pe Tik Tok, unde s-a certat cu fanii

E votul meu, e proprietatea mea, e alegerea mea, e opinia mea“, a declarat Șoșoacă în momentul în care a ieșit de la urne. Așadar, un scandal marcă înregistrată pentru Diana Șoșoacă, politician obișnuit cu astfel de situații.

ADVERTISEMENT

Mai mult, ca de obicei Diana Șoșoacă a făcut și live pe Tik Tok, unde s-a certat cu contestatarii. Acest incident va fi verificat conform legii de către polițiștii bucureșteni. Potrivit unui comunicat de presă, Diana Șoșoacă se face vinovată de încălcarea normelor privind fotografierea sau filmarea prin orice mijloace a buletinului de vot.

Nu toți urmăritorii Dianei Șoșoacă au gustat acest moment, unii dintre ei fiind destul de critici referitor la modul în care se comportă liderul SOS România. ”Ți-ai bătut joc de niște oameni al căror vot nu va conta și astfel ai ajutat psdpnl. Rusine!!!”, a scris un internaut, care a primit sute de likeuri pentru comentariu.

ADVERTISEMENT

Diana Șoșoacă avea înainte de alegeri aproximativ 8% din intențiile de vot ale românilor, însă CCR i-a interzis acesteia să candideze. Motivul invocat? Diana Șoșoacă ar fi un personaj mult prea controversat, care ar dăuna societății dacă ar ajunge președinte.