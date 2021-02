Diana Șoșoacă: “A fost nevoie să moară oameni pentru a se îndeplini visul lui Traian Băsescu”

Senatoarea Diana Șoșoacă din partea Alianței pentru Unirea Românilor a anunțat marți în direct la România TV care este planul guvernanților în legătură cu sistemul medical românesc, declarând că “sper să nu am dreptate, dar cred că a fost nevoie să moară oameni pentru a se îndeplini visul fostului președinte, Traian Băsescu.

Șoșoacă a făcut luni un apel către români să iasă în stradă pentru a protesta împotriva sistemului politic actual, în contextul tragediei de la Institul “Matei Balș”.

Acum câteva zile senatoarea a făcut scandal în fața spitalului unde în urma unui incendiu au decedat zece persoane, cerând să îi fie permisă intrarea în instituția sanitară, pe baza faptului că este membră a Parlamentului.

Diana Șoșoacă: “Este nevoie să moară oameni pentru a se împlini visul lui Traian Băsescu”

“Când eu am ieșit și v-am spus că oamenii mor nu din cauza covidului, ci din cauza infecțiilor nosocomiale, mi-a sărit toate presa în cap. Se moare de covid când vor fi autopsii care sa certifice asta, până atunci trebuie să mai vedem.

Cred că se dorește privatizarea spitalelor din sistemul de sănătate, cred că de aceea ard spitale, deja este pregătit planul de preluare, vor să pună mâna pe cele aproximativ zece miliarde care se colectează prin CASS.

A fost nevoie să moară oameni ca să dăm jos un guvern, acum e nevoie să moară oameni, sper să nu am dreptate, dar am dreptul să am această opinie, ca să se privatizeze sistemul de sănătate românesc. Este visul fostului președinte al României, Traian Băsescu, să se privatizeze sistemul sanitar.

Au ieșit la suprafață toate problemele spitalului din România: incapacitate de remediere a problemelor, incapacitate de administrare a fondurilor, condiții proaste în spital și așa mai departe.

Atunci vor face o comparație cu sistemul medical privat, unde acolo nu sunt aceste probleme, eu nu am auzit de morți de COVID-19 în România, să știți că sunt bolnavi de coronavirus și în spitalele private, sunt și acolo, dar nu mor.

Uitați-vă ce spun medicii de la Timișoara, o doamnă doctor spunea că opt din zece persoane internate la ATI mor, în timp ce în străinătate două din zece mor, vorbim de bolnavii de COVID.

Am întrebat de ce folosiți Remdesivir, deși Organizația Mondială a Sănătății a zis să nu îl mai folosim, iar doamna doctor a zis că la ei a funcționat. Păi cum a funcționat dacă opt din zece mor?”, a declarat Diana Șoșoacă la RTV.