Diana Șoșoacă anunță că s-a încercat racolarea ei în masonerie: ”Mă trezesc într-o încăpere cu 10 bărbați”

Diana Șoșoacă iese la rampă cu noi acuzații. Cum s-ar fi încercat racolarea ei în masonerie: ”Se deschide o ușă și mă trage cineva înăuntru, ca la viol”

Prezentă duminică seara la Realitatea PLUS, avocata a dezvăluit cum s-ar fi încercat racolarea ei în masonerie.

Evenimentul s-ar fi petrecut chiar în Parlamentul României. Șoșoacă susține că a fost abordată pe holurile instituției. La un moment dat, ea a fost trasă într-o încăpere ”cu zece bărbați”.

”Mă duceam la etajul trei, mă întâlnesc cu două doamne, îmi zâmbesc, ‘vai, cât vă admirăm, noi suntem masoane’. Mulțumesc, eu nu.

Dintr-o dată se deschide o ușă și mă trage cineva înăuntru, ca la viol. Și mă trezesc într-o încăpere cu zece bărbați: ‘Bună ziua, doamna Șoșoacă. Știți, noi suntem masoni. Zic: ‘eu nu sunt’.

‘Știm, nu ați vrea să fiți?’ Nu, zic eu. Din momentul ăla, vă spun că după, eu nu am mai mers singură pe culoar”, a declarat senatoarea.

Șoșoacă a mai explicat că ”masoneria nu acceptă în veci femei”, însă în România ar fi, de fapt, vorba despre ONG-uri care spun că sunt parte a Lojei Masonice.

Diana Șoșoacă, acuzații privind serviciile secrete

În aceeași apariție televizată, Diana Șoșoacă a mai afirmat că . Aceasta spune că a fost personal la SRI și SIE, în audiență.

”În timp am realizat că e adevărat (nr. că în spatele partidelor se află Serviciile), am realizat când am înființat partidul SOS România pe care îl conduc și am început să creștem enorm, e prima oară în istorie când un partid apare în sondaje în doar 3 luni.

Prin atacurile pe care le-am primit, cei care au intervenit pe lângă consilierul meu, oamenii mei, am înțeles ce se întâmplă cu acele atacuri, după ce am fost cu Luis Lazarus în vizită la SIE și SRI și am depus un teanc întreg, acum o lună, am cerut audiență, ne-am întâlnit cu persoane din conducere, am stabilită că nu vom da nume acestora”, a mai precizat Șoșoacă la .