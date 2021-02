Diana Șoșoacă anunță o vizită la Liviu Dragnea: ”Să-ți bați joc de un om, să-l umilești, să-l pui să spele WC-uri”

Diana Șoșoacă, senatoarea recent exclusă din Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) anunță o posibilă vizită la Liviu Dragnea, fostul lider PSD aflat momentan în spatele gratiilor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Avocata dezvăluie că și-a propus să meargă la Penitenciarul Rahova, pentru a vedea “abuzurile” la care este supus fostul președinte social-democrat, dar și colegii acestuia de închisoare.

În ceea ce o privește, după excluderea sa din Grupul parlamentar al AUR, Diana Șoșoacă urmează să fie schimbată din fruntea Comisiei de abuzuri din Senat. În locul ei va fi numit alt senator AUR.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Diana Șoșoacă anunță o vizită la Liviu Dragnea, aflat în închisoare

Senatoarea Diana Șoșoacă, încă președinte al Comisiei de Abuzuri a Senatului, a afirmat, duminică noapte, că scandalul din AUR a fost declanșat pentru că ea și-a propus să meargă la Penitenciarul Rahova pentru a vedea ”abuzurile” la care este supus Liviu Dragnea.

”Să vă spun de ce s-au speriat. Cu două zile înainte de scandal, am primit un telefon, telefoanele noastre sunt asculate. Era cineva din partea domnului Dragnea. Vă mai aduceți aminte de domnul Dragnea? OUG 13… PSD real?

ADVERTISEMENT

Mi s-a comunicat că împotriva lui se petrec abuzuri la penitenciar și mi se solicită să mă duc să văd halul în care este tratat. Și am acceptat. Săptămâna aceasta trebuia să mă duc la penitenciar să văd cum nu se respecta legea în penitenciare, că am nenorocit penitenciarele cu sesizări. Eu săptămâna asta trebuia să mă duc la Dragnea să văd abuzurile. (…)

Da, domnule Dragnea, se pare că nu sunt lăsată să vin la dumneavoastră să văd halul în care își bat joc de dvs. și de ceilalți deținuți. Să-ți bați joc de un om, să-l umilești, să-l pui să spele WC-uri, asta faceți cu deținuții… asta este România? Cumva tot ajung la domnul Dragnea”, a spus Diana Șoșoacă într-un live pe Facebook, duminică noapte.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Codrin Ștefănescu, despre situația lui Dragnea: ”Adevăratul PSD e deținut politic la Rahova. Vor să-l extermine”

Tot duminică, într-un mesaj pe Facebook, Codrin Ștefănescu, fost secretar general al PSD, a acuzat conducerea PSD de lașitate, pentru că nu face nimic împotriva “abuzurilor” la este este supus Liviu Dragnea.

”PSD parcă s-a prăpădit! Nu țipā, nu ia poziție, nu există! Adevăratul PSD e deținut politic la Rahova. Unde i se încalcă toate drepturile conferite unui român aflat într-o astfel de situație! Toate!

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Astăzi am fost sā-l văd pe Liviu Dragnea! Și am aflat că i se refuză în continuare dreptul la muncă, cu toate deciziile judecătorești cu tot. Pentru că fiecare zi de muncă înseamnă un plus pentru eliberarea sa.

Iar Sistemul nu dorește asta! Vor să-l țină acolo, să-l umilească, să-l extermine! Și indiferent de lașitatea colegilor mei, eu voi continua să-l vizitez și sa-i transmit gândurile voastre!”, a scris Șefănescu.